El Alavés prioriza reforzar la defensa y las bandas para la próxima temporada

En apenas diez días, el Deportivo Alavés 2025-26 se pondrá en marcha. El jueves 3 de julio, más de un mes después de bajar ... el telón con la permanencia ya amarrada con el empate frente a Osasuna en Mendizorroza, los futbolistas se someterán a los exámenes médicos previos a saltar al césped de Ibaia dos días después, el sábado 5, para completar los primeros entrenamientos. Entonces, empezará una pretemporada en la que disputarán cinco amistosos –Athletic, Girona, Castellón, Huesca y Eibar– y realizarán un stage en el Ampurdán gerundés (23-31 de julio) antes de arrancar LaLiga el fin de semana del 17 de agosto.

La hoja de ruta está diseñada por un Eduardo Coudet que a finales de mayo amplió su contrato por una temporada más. La renovación del entrenador argentino, que moldeará el próximo proyecto a su gusto, es la primera piedra de un Alavés que trabaja para conformar un bloque con el que pasar menos apuros. «Vamos a buscar jugadores técnicos que nos puedan elevar en el juego combinativo sin renunciar a la parte física y la disputa que ya viene teniendo el equipo», detalló en este periódico el Chacho. Un plan que elabora desde hace semanas una secretaría técnica que espera un verano lleno de «movimientos». «La idea es que los mejores sigan, pero el mercado nos dirá cosas», señaló en mayo Sergio Fernández, que volverá a buscar jugadores polivalentes y con hambre.

La marcha de los tres futbolistas que terminan contrato –Abqar, Sedlar y Kike García– y de los cinco cedidos –Aleñá, Jordán, Manu Sánchez, Carlos Martín y Cabanes– dibuja un Alavés con 22 jugadores con contrato. Además, algunos de ellos podrían salir cedidos –Hugo Novoa, Pica y uno de los dos porteros (Owono o Adrián Rodríguez)– en busca de continuidad y minutos. Y el futuro de Ropero y Maras es una incógnita tras sus préstamos en el Eldense y en el Sporting en Segunda.

A partir de ahí, el club fichará mientras intenta preservar en el Paseo de Cervantes a sus piezas claves. Ha repelido la primera ofensiva de ofertas por Panichelli, Carlos Vicente y Blanco, aunque es consciente de la dificultad que tendrá para mantener a todos ellos y a otros futbolistas fundamentales –Sivera, Mouriño, Tenaglia...– por lo cotizados que están en el mercado. «A veces, vender un jugador es necesario, pero sólo lo haremos si nos vemos obligados. Siempre hemos querido que prevalezcan los intereses deportivos», avisó Fernández, que trabaja en reforzar un equipo con varias posiciones necesitadas de caras nuevas.

El costado izquierdo

Con su nómina actual, el Alavés debe reforzarse en defensa y en los costados. La punta de ataque, si no hay salidas, está en teoría cubierta con Panichelli, Toni Martínez y Villalibre. También el doble pivote con Blanco, Benavídez, Guevara y la llegada –casi segura– de Pablo Ibáñez. A partir de ahí, los albiazules buscan un lateral izquierdo, centrales –Mouriño y Garcés son los únicos fijos– y un carrilero diestro si Novoa sale cedido. También peinan el mercado para incorporar a un extremo derecho que complemente a Carlos Vicente, un mediapunta que acompañe a Guridi y un banda zurdo tras un curso inestable en una posición en la que Conechny debe afianzarse, Abde hará la pretemporada e interesa Víctor Muñoz, del Real Madrid.

En este diseño, el lateral izquierdo es una zona sensible. Manu Sánchez se asentó en una posición en la que Diarra transmitió cierta inseguridad. Sin el '3' del Celta, el club cuenta con Parada, cuya polivalencia como lateral y central zurdo ha lucido en el Mirandés, y con hacer un fichaje. El principal candidato es Youssef Enríquez 'Yusi', con quien ha iniciado contactos. A sus 19 años, el madrileño de origen marroquí compite en el Mundial de Clubes tras destacar en el Castilla. El Alavés apuesta por la incorporación de un lateral con recorrido y buen pie, aunque hasta que no termine el periplo del Real Madrid en el torneo no podrá cerrarse su llegada. La fórmula preferida por el club albiazul pasa por una incorporación en propiedad.

En el lateral derecho, con Tenaglia como indiscutible, Hugo Rincón interesa a los vitorianos. El Athletic quiere que el carrilero de 22 años siga creciendo en Primera tras una curso sobresaliente con el Mirandés. El Alavés está bien posicionado, aunque falta un largo recorrido, lleno de condicionantes, para que se despeje el destino del navarro.

22 Futbolistas Con contrato tiene el Alavés para la próxima temporada después de la vuelta de Ropero, Parada, Panichelli, Maras y Abde, cedidos en Segunda el último curso

El que sí está cerca es Pablo Ibáñez. A sus 26 años, el medio dejará Osasuna y aterrizará libre en el Alavés. Un futbolista con experiencia en Primera y con capacidad para jugar de pivote y mediapunta. Ibáñez añadirá variantes en la medular a un equipo que mantiene, por ahora, el esqueleto que le dio la salvación pese al adiós de Kike García, Aleñá y Manu Sánchez. Una base sobre la que construir su futuro.