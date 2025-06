El Alavés contiene la primera ofensiva de ofertas por Blanco, Carlos Vicente y Panichelli

Pablo Ibáñez, a un paso de convertirse en el primer fichaje albiazul para la 2025-26

El Deportivo Alavés está a un paso de cerrar a su primer fichaje de cara a la temporada 2025-26. El club tiene avanzada la llegada de Pablo Ibáñez. El medio de 26 años (cumplirá 27 en septiembre), que ya estuvo en el radar albiazul en las ventanas anteriores, llegará al Paseo de Cervantes libre una vez finalice su contrato con Osasuna.

Ibáñez descartó renovar por el conjunto navarro, del que es canterano y con el que debutó en 2022, y aceptará la oferta vitoriana. Aunque no ha sido titular indiscutible en el equipo de Vicente Moreno, el medio de Pamplona ha disputado 28 partidos de Liga (1.289 minutos) con los rojillos esta temporada, en los que ha marcado un gol y dado una asistencia.

Después de tres cursos y 99 encuentros con el primer equipo, Ibáñez dirá adiós a Osasuna para aterrizar en Mendizorroza. El navarro es un futbolista muy querido por El Sadar por su compromiso en el césped, por su condición de canterano y por ser el autor del gol en la prórroga, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de 2023, que permitió a los rojillos apear al Athletic y acceder a la final.

Ibáñez, con capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones centrales del medio campo, se unirá a una batería de centrocampistas que han sido la base del Alavés desde su regreso a Primera. Blanco, Guevara, Guridi y Benavídez tienen contrato con los vitorianos. Sólo Jordán, finalizada su cesión desde el Sevilla, ha dejado una medular en la que se incrustará el ex de Osasuna.

Rincón y Yusi

Además de Ibáñez, el Alavés sigue peinando el mercado en busca de incorporaciones. Los vitorianos han mostrado interés por Hugo Rincón, lateral derecho del Athletic cedido en el Mirandés, y Youssef Enríquez 'Yusi', carrilero zurdo del Castilla. Dos perfiles jóvenes y con proyección cuyas llegadas no serán sencillas. Además, Rincón todavía está inmerso en el play off de ascenso a Primera División con el conjunto de Anduva –disputa hoy la vuelta de las semifinales ante el Racing en Miranda de Ebro– y Yusi ha sido citado por Xabi Alonso para el Mundial de Clubes que jugará el Real Madrid a partir del próximo fin de semana en Estados Unidos. Además, el Alavés no pierde de vista a las piezas que han destacado en Segunda División.