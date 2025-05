El desafío de conservar a Antonio Blanco

Sustituir a Antonio Blanco (Montalbán, Córdoba, 2000) es un quebradero de cabeza para el entrenador que sienta en el banquillo del Deportivo Alavés. Para Luis ... García primero y para Eduardo Coudet después, el centrocampista ha sido una pieza indispensable en su engranaje, provocándoles verdaderos problemas para reemplazarle cada vez que estaba sancionado o lesionado. Desde su llegada en enero de 2023 como cedido a un conjunto albiazul que aspiraba al ascenso a Primera, el canterano del Real Madrid ha disputado 92 partidos en un crecimiento sostenido que le ha convertido en un futbolista cotizado en el mercado. Retenerle en Mendizorroza es un desafío que se renueva cada vez que se abre la ventana de traspasos.

En el verano de 2024, la Fiorentina realizó, según explicó SergioFernández el pasado mes de septiembre, una «oferta importante» por Blanco pero «no lo suficientemente atractiva para considerar que su salida era positiva para el club». Los más de diez millones de euros solicitados por los babazorros ahuyentaron a los italianos. Además, el propio medio optó por seguir en Vitoria.

«Lo viví muy tranquilo porque estoy donde quiero estar, donde soy feliz y donde me siento querido. No hay nada más importante para un jugador para seguir creciendo y mejorando que estar en un sitio en el que te sientes valorado», apuntó Blanco en octubre. «Que un equipo que juega en Europa te llame significa que individualmente has hecho las cosas bien, pero ya es pasado. Han transcurrido varios meses y esa oferta no iba a servir para nada porque yo quería estar aquí. Es donde estoy feliz y donde seguiré», añadió el centrocampista, que se ha salido este curso en el Alavés.

Blanco ha disputado 35 partidos en esta Liga, acumulando 2.739 minutos. Sólo Carlos Vicente (3.098), Tenaglia (2.923) y Sivera (2.812) han tenido más tiempo de juego que un futbolista clave para lograr la permanencia que ha sido inamovible en el doble pivote. Guevara, Jordán, Benavídez y hasta Guridi le han acompañado en una zona en la que ha dotado de equilibrio al equipo. Además, su rol varió con la llegada del Chacho, actuando de ancla por delante de la defensa en una labor de corte y confección.

«Es la posición en la que más cómodo me siento. En las categorías inferiores del Real Madrid también jugábamos con un solo pivote, de manera que lo tengo interiorizado y me gusta. Soy bastante partícipe cuando tenemos el balón y a la hora de presionar. Me gusta ser intenso y agresivo», relató en este periódico. En este contexto, Blanco ha sido el cuarto jugador de LaLiga que más balones ha recuperado en campo contrario. Con 135, sólo le han 'superado' Pedri (168), Luis Milla (155) y Lucas Torró (137).

Ha sido fundamental en el plan del Chacho saltando líneas, mordiendo y dando ritmo y fluidez al juego del Alavés. Con 1.234 pases y una asistencia, nadie ha trenzado más envíos de albiazul. Además, ha tenido un 81% de acierto en el pase en una zona de alto tráfico en la que no hay tregua. También ha cortocircuitado la labor del rival. Con 66 faltas, ha sido el tercero del torneo que más ha cometido después de Torró (75) y Yangel Herrera (72). Y ha estado en el 'top10' en duelos defensivos ganados (180) y recuperaciones tras pérdida (179). Una combinación de números que construyen el fútbol de un Blanco que siempre rinde y que es imprescindible. Las diez victorias del Alavés en Liga han llegado con él sobre el césped. Y en las tres jornadas que no jugó –Rayo, Celta y Las Palmas– el triunfo se escapó.

La mitad de su venta

Sus actuaciones le han consolidado como uno de los mejores pivotes de Primera. Un estatus que ha despertado, nuevamente, el interés del mercado. En 2023, el Alavés pagó cuatro millones de euros alRealMadrid por Blanco. El conjunto merengue tiene el 50% de sus derechos económicos, por lo que recibirá la mitad de lo que ingresen los albiazules en una futura venta. Con vínculo hasta 2027, el club se enfrenta al reto de que el cordobés continúe a las órdenes del Chacho. «Tienen contrato y son grandes activos. Luego hay intereses contrapuestos, de otros equipos y deseos de los jugadores. A partir de ahí, cada decisión que tomemos será por el bienestar del club», dijo Fernández cuestionado por su continuidad y la de Vicente. Toca remangarse.