Coudet y el reto de asentarse en el banquillo del Alavés

El Deportivo Alavés ha optado por la estabilidad en su banquillo con la renovación de Eduardo Coudet. El entrenador que logró la permanencia en ... Primera una jornada antes del final, sumando 11 de los últimos 18 puntos, seguirá hasta el verano de 2026 en una sólida apuesta de la directiva que encabeza Josean Querejeta y de la secretaría técnica que comanda Sergio Fernández. «Nuestro entrenador es el Chacho», repitió el director deportivo de forma «clara, nítida y concreta» antes de sellar una ampliación con la que le ha entregado las llaves deportivas del próximo proyecto en la élite.

Coudet llegó el pasado 2 de diciembre a Mendizorroza para solucionar «un problema y serio», según indicó Fernández, que tenía el Alavés y que derivó en la destitución de Luis García por «razones objetivas» tras sumar «cuatro de 27 puntos». A pesar de los altibajos, el argentino cumplió con el objetivo, logró la salvación y ahora aspira a dotar de estabilidad a un banquillo en el que los cambios son habituales.

Sólo seis entrenadores han pasado de una temporada a otra desde que el Baskonia se hizo con la mayoría accionarial del Alavés en el verano de 2011. Natxo González (2012-14), Alberto López (2014-15), Abelardo (2017-19), Javi Calleja (2021-22) y Luis García (2022-24) fueron los anteriores técnicos que terminaron y empezaron un nuevo curso albiazul antes de un Coudet que cuenta con el respaldo del club y de la plantilla vitoriana.

«Nunca dudó y nunca dudé», destacó el entrenador argentino ponderando la «excelente» relación existente con una directiva y una secretaría técnica que le brindó toda su confianza cuando los resultados no llegaban y el Alavés sufría en los puestos de descenso. «Josean tuvo la grandeza de venir hasta mi casa y decirme que la única duda que tenía era cómo estaba yo», detalló el Chacho tras lograr la permanencia. «Tengo que resaltar la actitud que han tenido conmigo, sobre todo Sergio. Es el que me convenció para venir aquí. Es el que seguramente, cuando las cosas no estaban de la mejor manera, recibía todas las recriminaciones», añadió.

Entonces, la oscuridad se sumía sobre un Alavés que había encadenado dos derrotas consecutivas en Mendizorroza frente a Getafe y Espanyol y estaba anclado al fondo de la tabla. Sin embargo, el convencimiento en que el camino tomado con su fichaje era el adecuado hizo que no variara la hoja de ruta albiazul. «No se puede discutir el trabajo del Chacho. Los rendimientos colectivos e individuales han experimentado una mejoría notable desde su llegada y el equipo nos da tranquilidad», apuntó entonces Sergio Fernández.

Confianza y puntos

Una labor que también gozó del respaldo de una plantilla que creyó en su idea a pesar de los baches. «Nos hemos comportado muy bien en los momentos difíciles», resaltó un Chacho que ha aceptado el reto y que a partir de julio dará forma al nuevo Alavés. «Por su método e idea de juego pensamos que es el entrenador idóneo», sentenció Fernández. Y esa seguridad en su capacidad, unida a los 28 puntos en 23 jornadas logrados, han llevado al club a apostar por su continuidad. No quieren más vaivenes.