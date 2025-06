Coudet analiza el Alavés que viene: estilo, fichajes, renovaciones....

Jon Prada Viernes, 6 de junio 2025, 00:25 Comenta Compartir

–¿Ha sido su Alavés más directo de lo que pretendía?

–Intenté jugar lo más parecido a lo que quería, pero hay que ir ... adaptándose. No es lo mismo salir jugando desde el portero siendo octavo que decimoséptimo. La tensión hacía que tomar riesgos no fuera lo mejor. Hay que adecuarse a los momentos. La frase 'muero con la mía' no existe. Yo no quiero morir por mostrar una cosa que nos va a complicar. Por eso salimos de atrás más directos. Nos han dado réditos las segundas jugadas y, ahí, comenzábamos a jugar.

–El fútbol de toque es el suyo... –Me gustan los equipos que buscan la portería desde el inicio. Quiero tener más posesión y atacar más que el rival, pero también estar lejos de mi meta. Y en el Alavés ahí sí teníamos material. Los números físicos eran relevantes. Obligábamos a los equipos a jugar en campo rival porque tenemos defensas muy rápidos que al espacio no iban a perder. Nos hemos adaptado. –¿Un estilo como el de Pellegrini, su maestro? –Manuel es primero mi amigo y después un padre futbolístico en el que me apoyo en sus consejos. Ojalá tener un día un poquito de su sabiduría. Pero en el fútbol hay que adaptarse a la plantilla y a lo que puedas jugar. –¿Su Alavés se puede parecer a lo que se vio ante Osasuna? –Sí. Se vio lo que hemos trabajado siempre, pero sin la mochila del descenso. Intentaremos que se vea un equipo más suelto, más combinativo, sin dejar de sostener cosas primordiales como los volúmenes, la dinámica y la agresividad. El correr sin descanso y disputar cada pelota como si fuera la última va de la mano de la idiosincrasia del club y de lo que quiere la afición. Y no lo vamos a perder –¿Qué perfil de jugadores quiere fichar para este estilo? –Vamos a buscar jugadores técnicos que nos puedan elevar en el juego combinativo sin renunciar a la parte física y la disputa que ya viene teniendo el equipo. – Y que no se vayan Sivera, Blanco, Vicente, Mouriño... – Haber acabado bien la temporada posiciona a muchos jugadores en el mercado y eso es bueno para el club. A partir de ahí, veremos con quién vamos a contar y qué necesitaremos incorporar. Ahora, está todo parado. –¿Qué sabe de las renovaciones de Abqar y Kike García? –No sabría decirte quién está más lejos o cerca de quedarse o salir. Después, trataremos de manejarnos en el mercado de la mejor forma dentro de las posibilidades y del modelo que el club ha sostenido en el tiempo. –¿Qué opinión tiene de Panichelli y de los cedidos? –Los tengo vistos a todos y los tengo en la cabeza. Después, en el mercado hay que evaluar los casos individuales. El día que empiece la pretemporada sabré con quién vamos a arrancar y qué vamos a necesitar. Es difícil saberlo ahora. Vamos a esperar. –Las conversaciones con Sergio Fernández serán diarias... –Sí. Yo soy insoportable y la secretaría técnica trabaja mucho. Hablamos constantemente y van a ser unas vacaciones con el teléfono muy cerca del oído. –¿Qué tiene que hacer el Alavés para no sufrir tanto? –Prepararse de la mejor manera. Vamos a trabajar para armar un equipo no solo de características técnicas. Tiene que ser fuerte mentalmente y salir a ser protagonista. Tenemos tiempo por delante para que así sea. –Una curiosidad. ¿Por qué le llama Chacho? –Es un mote de cuando era 'chiquito'. Me lo puso un amigo por un jugador, el Chacho Cabrera, que jugaba en Vélez. Y ahí se quedó.

