El Alavés paga 1,15 millones a Osasuna por Kike García El delantero llegó libre a Mendizorroza, pero el acuerdo entre clubes incluía unas variables en función de objetivos que el ariete cumplió en su etapa albiazul

En su regreso a Primera, el Deportivo Alavés apostó por el fichaje de Kike García para aportar experiencia y olfato goleador al ataque. Una operación que se desbloqueó fácil. «Fue todo muy rápido. Estoy orgulloso y muy feliz, y espero que nos salgan las cosas», aseguró el futbolista en el día de su presentación. Osasuna aceptó dejarle marchar libre, pero a cambio acordó con el club albiazul incluir una serie de varibales en el contrato por objetivos cumplidos: partidos jugados, goles y lograr la permanencia. La Comisión de Control Económico de la entidad rojilla ha informado ahora acerca del contenido del acuerdo y el montante, que asciende a 1,15 millones de euros.

La cuantía se incrementa considerablemente respecto a las primeras informaciones que salieron al inicio del año. Alcanzado el ecuador de la pasada temporada, se conoció que el Alavés debería pagar 300.000 euros en caso de salvar la categoría. Una batalla que se prolongó hasta las jornadas finales y en la que García jugó un papel crucial con sus goles. Ese importe incluía una variable importante: debía jugar al menos 45 minutos en 21 partidos. Para entonces ya había superado la barrera. Además, se le sumaban 150.000 euros si marcaba 5 goles y 200.000 si anotaba 10 tantos.

Tras dos temporadas en Vitoria, Kike García abandonó este verano el club y puso rumbo al Espanyol. «He dado todo lo que tengo por esta camiseta y lo volvería a hacer porque esta afición y esta ciudad se lo merecen todo», confesó en su carta de despedida. Detrás dejaba 68 partidos de Liga defendiendo la elástica albiazul y los 16 goles anotados en Liga, de los cuales 13 permitieron sellar la temporada pasada la permanencia. El delantero terminó como pichichi del equipo. «Le tenemos un gran cariño. Aparte de lo que es como jugador, es un tipazo y, por lo menos en lo personal, valoro las dos cosas, pero sobre todo haberme cruzado a un gran tipo», comentó Eduardo Coudet.

El entrenador argentino elogió a la figura de Kike García en la previa del encuentro ante los 'pericos'. Un partido en el que el futbolista conquense regresó a Mendizorroza, donde recibió una calurosa bienvenida. Y abandonó el campo también ovacionado después de lesionarse en una acción. En su camino al banquillo, la parroquia albiazul reconoció a uno de sus hombres al grito de «Kike gol».