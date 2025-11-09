El Alavés B noquea al líder y se reconcilia con Ibaia El filial albiazul muestra su mejor versión ante el Tudelano y suma el primer triunfo en casa desde la jornada inaugural

Aitor Sáez Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La visita del líder Tudelano provocó el regreso de la mejor versión del Alavés B en Ibaia, donde no había ganado desde la jornada inaugural. Alberto Moreno, Lander Pinillos y el revulsivo Arzak se repartieron los tantos del filial babazorro. No fueron los únicos protagonistas. Swiderski detuvo un penalti en el tiempo añadido que evitó un resultado más apretado. De esta forma, el Tudelano claudicó ante los albiazules después de una dinámica de cuatro victorias y un empate en cinco partidos.

El encuentro arrancó con un Alavés B protagonista. Alberto Moreno decidió probar suerte con un chut desde la frontal que se marchó alto. Él mismo se encontró otra oportunidad de tiro apenas dos minutos después, en el 4, que dio ventaja a los vitorianos gracias a su lanzamiento raso y potente, que se coló cercano al poste de la meta de Yoel. La rápida ventaja dio paso a unos muy buenos minutos del filial babazorro. Un despeje de Ballestero se convirtió en pase a Aragüés, quien encaró la portería aunque su pase de la muerte no encontró a ningún compañero.

Alavés B Swiderski; Egoitz, Álvaro García, Xanet, Ballestero; Aragüés (Paco Sanz, min. 68), Garrido, Moreno (Varona, min. 84), Juanma (Izei, min. 59); Lander Pinillos (Arzak, min. 84) y Mañas (Aimar, min. 68). 3 - 1 Tudelano Yoel; Asier Pérez (Bonilla, min. 61), Monreal, Santigosa (Manu Vila, min. 78), Iker Bachiller; Aparicio (Isaac, min. 78), Alonso, Parada (Simón Moreno, min. 87), Alayeto; Javi Albín y Bouguettaya (Nowend, min. 61). Goles: 1-0. M. 4. Alberto Moreno; 1-1. M. 18. Alayeto, de penalti; 2-1. M. 20. Lander Pinillos; 3-1. M. 90. Arzak.

Árbitro: Carbajales Gómez. Enseñó amarilla a Ballestero, Izei, Varona y Molo del Alavés B y a Asier Pérez, Bonilla, Bouguettaya, Monreal, Parada y Santigosa del Tudelano.

Sin embargo, el rumbo del partido dio un giro tras un penalti señalado a favor del Tudelano por una carga de Álvaro García a Alayeto. El propio Alayeto anotó la pena máxima tras engañar a Swiderski, que se venció hacia su derecha, y estableció el empate. Una de las claves del triunfo del Alavés B fue la escasa duración de la igualada gracias a su decidida reacción. Lander Pinillos soltó un disparo de rosca desde la frontal que devolvió la ventaja al Alavés B dos minutos después del 1-1. No hubo más ocasiones hasta la finalización del primer tiempo.

El Alavés B retomó la superioridad al comienzo del segundo período. En una jugada de estrategia, hubo una triangulación que finalizó con un tiro mordido de Garrido en el corazón del área. El escenario del segundo tiempo, de progresivo dominio del líder, favoreció la tarea del Alavés B de encontrar espacios para contragolpear. En una acción muy clara, de tres contra dos al contraataque, Aragüés decidió hacer la guerra por su cuenta y disparó desviado desde muy lejos en vez de combinar con sus compañeros, y poco después, a Mañas no se le concedió un tanto de cabeza por fuera de juego.

Personalidad La reacción del equipo de Molo Casas tras encajar el gol del empate fue clave para lograr la victoria

Corría el minuto 56. El Tudelano apretó los dientes mediante acciones a balón parado. Monreal se deshizo de su marca para cabecear en el área pequeña y enviar la pelota contra el poste. La réplica alavesista, otro contragolpe, dio la alternativa a Izei, el primer recambio, que se deshizo de su marca con un gran control orientado y cedió la pelota a Aimar, que se resbaló en el último momento y se le marchó la oportunidad al limbo.

Un nuevo robo propició un contragolpe de tres contra uno e Izei cedió la pelota a Arzak, otro de los relevos, quien batió a Yoel de potente zurdazo al límite del tiempo reglamentario. En el minuto 92, Varona decidió dar algo de suspense al partido al cometer un absurdo y claro penalti tras golpear la espalda de un jugador visitante en vez de al balón. Alayeto asumió de nuevo la responsabilidad desde los 11 metros y chutó al mismo lado que en el gol del empate momentáneo, pero Swiderski le adivinó la intención y blocó la pelota. El siguiente partido del Alavés B, situado por la zona media de la clasificación de Segunda RFEF, será contra el Amorebieta a domicilio.