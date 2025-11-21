El Alavés mantendrá los murales por ser «parte del legado del club» La entidad albiazul presentará alegaciones a la propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes

El Deportivo Alavés aboga por «preservar» los murales de Mendizorroza por ser «parte del legado» y la historia del club. La entidad albiazul ha detallado este viernes por medio de un comunicado su postura tras la propuesta de cierre de Mendizorroza durante un mes por no haber retirado la firma del grupo Iraultza 1921 de esas pinturas. El club las defiende como parte de su identidad y anuncia que alegará contra el castigo. En cualquier caso, también «reafirma su compromiso con un entorno deportivo respetuoso y alejado de cualquier forma de violencia»

Los defiende como «una representación gráfica» de la historia albiazul, así como «una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad». Por eso recalca que su preservación «es un deber colectivo y un valor esencial del deporte». De esta forma, demanda que «comprenderlo y respetarlo» sea «una responsabilidad que nos concierne a todos». Ahí cita a «instituciones, clubes y aficionados».

En ese sentido, confirma que «presentará las alegaciones correspondientes» con el objetivo de «proteger, difundir y honrar su legado». Algo que permitirá, a su juico, seguir «fortaleciendo la historia, los valores y a aquellos que nos han acompañado durante más de 100 años».

Además, tiende la mano no solo a preservar estas pinturas, sino también a difundir su contenido como parte indispensable de la identidad babazorra. Por eso quiere lanzar una invitación a «descubrir los murales y conocer la historia del Deportivo Alavés, así como a las figuras que, durante generaciones, han forjado una identidad y un sentimiento que se transmite de padres a hijos y que une a miles de personas en torno a un mismo escudo».