El Alavés va fuerte al choque: 870 duelos ganados por tierra y aire

El origen de la jugada del gol de Lucas Boyé contra el Espanyol (el segundo de la tarde) es el fiel reflejo del Alavés, un ... equipo que sale a la caza, entra al choque y muerde a sus presas, en este caso Rubén Sánchez. La misma táctica que cerca estuvo de dar el mismo resultado en el encuentro frente al Rayo Vallecano. Y que se extiende a lo largo y ancho del terreno de juego, esa especie de ring de boxeo en el que los albiazules se han convertido en un equipo que no rehuye a la hora de ir al cuerpo a cuerpo.

Es más, de hecho se sienten especialmente cómodos en la disputa directa por mantener el control del balón, robar el esférico al rival o apretar en la presión. Un campo en el que nadie le iguala. Y que hace de los albiazules un equipo especialmente incómodo para los contrarios que saben que deberán armarse para puntuar. Los vitorianos son los que más duelos individuales con éxito protagonizan de LaLiga, con 656. También por aire, con 214 testarazos certeros. Lo que da un total de 870 disputas ganadas, muy por delante del Sevilla, su inmediato perseguidor con 764.

Ya lo avisó Coudet en la pretemporada al incidir tanto en el apartado físico. Una estrategia con la que pretendía subir la presión para asfixiar a los rivales. «Ya sabéis que mis equipos tratan de apostar por la intensidad, el sacrificio y el esfuerzo. Hay que presionar al rival, eso es algo que no se negocia», remarcó. Dicho y hecho. Una tarea coral que «empieza en la delantera», como explicó más tarde el entrenador argentino.

El equipo se ajustó a este nuevo estilo. «Somos los primeros defensas. Nosotros también tenemos que defender en bloque. Los defensas nos dicen que somos muy pesados», añadió Toni Martínez, quien ha repetido ataque con Lucas Boyé, ahora sancionado por la expulsión. En las últimas jornadas, el delantero murciano –un avión en los balones aéreos con 54 disputas ganadas– se ha mostrado más incisivo en la presión alcanzando ya las 20 recuperaciones. Son la punta de lanza de un mecanismo que funciona como un reloj suizo.

Una compenetración que explica en gran medida que el Alavés se mantenga como equipo menos goleado (Sivera es Zamora con 10 goles en 11 partidos), empatado con el Real Madrid, el Villarreal y Atlético. Porque cuando los adversario consiguen superar la primera línea de presión se enfrentan a una auténtica telaraña en la medular. Coudet tiene en la sala de máquinas auténticos pulpos a la hora de robar balones: Pablo Ibáñez, 30 recuperaciones, Denis Suárez 25 y Guevara 16. Una actuación que remata Blanco, el ancla albiazul, con 63 balones interceptados. Todo un 'stopper'.

Sólidos en defensa

El centro del campo busca taponar ese embudo que el Chacho trata de generar desde las bandas. Si bien el entrenador argentino tiene en su mano distintas cartas con las que plantear diferentes juegos ofensivos, a la hora de defender todos tienen que cumplir la misma misión. Ante el Espanyol Coudet apostó por una línea de cuatro centrocampistas con Aleñá y Calebe en las bandas para reforzar la creación de juego. Futbolistas a los que reemplazaron Carlos Vicente y Abde con un perfil más vertical. Esa «competencia interna» a la que se refiere el técnico también se refleja a la hora de remangarse: Aleñá 34 recuperaciones, Carlos Vicente 32, Abde 27 yCalebe 20.

Una tarea que culmina en última instancia la línea defensiva. Si bien es la parcela más mermada por los continuos contratiempos –la marcha de Mouriño, la sanción de Garcés y la lesión de Pacheco–, eso no resta enteros a su efectividad. «En defensa estamos un poco justos en cantidad, así que solo nos queda trabajar», repite Coudet. Un escenario que le obligó a alinear una zaga de circunstancias ante el Espanyol pero que volvió a levantar un muro ante los 'pericos'. «Han llovido muchas pelotas al área, sobre todo desde los costados. Tienen gente muy importante de área. No tenemos centrales de posición, pero lo han hecho muy bien», se felicitó Coudet. Es la parcela que registra el mayor porcentaje de los 274 despejes y de las 123 entradas con éxito realizadas.