El Alavés desbloquea su regate: pasa de ser el peor de la liga a entrar en el top 10

La temporada pasada los albiazules apenas firmaron 4,9 desbordes por partido y este año escalan hasta la novena posición con 7,4

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:13

l Alavés ha conseguido corregir uno de sus grandes males. La temporada pasada, los regates se convirtieron en un muro para los albiazules a la ... hora de explorar un nuevo camino para llegar hasta la meta rival. Esa faceta más individualista que requiere de talento y atrevimiento para saltar líneas y desbloquear el juego. Pero lo cierto es que en el caso de los vitorianos acabó convirtiendo en una gran pendiente. De hecho, terminaron como el peor equipo de Primera en este apartado, el más técnico. Los 4,9 desbordes con éxito firmados por partido (185 en total) fueron la mitad que el Athletic (8,7) o el Sevilla (8,9), en el top 5.

