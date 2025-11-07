El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Andrade

Girona-Alavés (sábado, 14.00 horas)

Coudet: «Pacheco ya está disponible y viajará a Girona»

El entrenador argentino reconoce que le ha «sorprendido» su rápida recuperación de la rotura en los ligamentos del hombro izquierdo que se produjo hace menos de dos semanas

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

La defensa del Deportivo Alavés recupera efectivos. Eduardo Coudet ha confirmado en la previa del partido en Girona (sábado, 14.00 horas) que Jon Pacheco ... está disponible y entrará dentro de la convocatoria tras recuperarse de la rotura en los ligamentos del hombro izquierdo que se produjo en Vallecas hace menos de dos semanas. «El panorama que teníamos ha girado mucho, ha tenido una recuperación muy buena», ha avanzado el entrenador argentino.

