Coudet: «Pacheco ya está disponible y viajará a Girona»

La defensa del Deportivo Alavés recupera efectivos. Eduardo Coudet ha confirmado en la previa del partido en Girona (sábado, 14.00 horas) que Jon Pacheco ... está disponible y entrará dentro de la convocatoria tras recuperarse de la rotura en los ligamentos del hombro izquierdo que se produjo en Vallecas hace menos de dos semanas. «El panorama que teníamos ha girado mucho, ha tenido una recuperación muy buena», ha avanzado el entrenador argentino.

«A los dos días de la lesión ya estaba corriendo. Sí que se ha perdido algunos entrenamientos con el grupo, pero en los últimos días ha trabajado normal», ha apuntado el Chacho. Una recuperación que «ha sorprendido a todos», ya que se estimaba que no estaría disponible hasta después del parón frente al Celta en Mendizorroza (sábado, 22 de noviembre, 14.00 horas) una vez cumplidas las tres semanas con las que trabajaba el club para que estuviera a punto. Sin embargo, Pacheco ha acelerado los plazos y está listo para la batalla de Montilivi.

El central navarro fue sustituido en el descanso del partido ante el Rayo Vallecano de hace dos semanas tras un fuerte choque con Sivera. Las pruebas médicas realizadas por el club confirmaron que sufría «una rotura en los ligamentos del hombro izquierdo». «El jugador ha iniciado un tratamiento conservador y será su evolución la que marque el plazo de recuperación», añadió el comunicado albiazul. Pacheco no pasó por el quirófano y trabajó para volver cuanto antes al césped. «No quiero hablar de tiempo pero podemos ser optimistas, no ha sido tan grave», reconoció Coudet.

Sin «centrales naturales» ante el Espanyol

A pesar de ello, el navarro no estuvo en los partidos frente al Getxo en Copa ni el Espanyol en Liga, dibujando un difícil panorama para el entrenador argentino, que tampoco puede contar con el sancionado Garcés. Parada ocupó el centro de la zaga junto a Tenaglia en la victoria (2-1) sobre los catalanes en Mendizorroza. Un partido sin «centrales naturales», como reconoció el Chacho, en el que sufrieron por alto. Ahora, con la vuelta de Pacheco, el horizonte se aclara para el Alavés. Veremos si el defensa cedido por la Real Sociedad es titular o parte desde el banquillo en Girona.