Coudet: «Que el Mallorca llegue herido es un arma de doble filo»

Jon Ander Goitia Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:48 | Actualizado 18:03h.

Coudet no se fía de la clasificación. Que el Mallorca reciba este sábado (18.30 horas) al Alavés como penúltimo en Liga y con sólo dos puntos en su casillero no rebaja la vigilancia. La fotografía no se ajusta a la radiografía que hace del conjunto bermellón. «Tienen buenos jugadores y de buen pie. Y vamos a un campo difícil. No han tenido un buen arranque, pero es un entrenador que ha estado arriba y abajo, conoce las distintas situaciones». De ahí que advierta. «Va a ser un partido muy difícil con un rival que llega herido, y eso es un arma de doble filo».

El entrenador albiazul tiene clara la hoja de ruta para regresar con los tres puntos: «No vamos a cambiar. La idea es ser protagonistas y tratar de imponernos y manejar los tiempos». Una meta que, en cambio, variará el camino en función del esquema que plantee el entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate. En rueda de prensa, el entrenador de Berriatua dejó abierta la puerta a repetir con una defensa de cinco hombres. «Desde la estrategia y el entendimiento de cómo nos movemos dentro del campo, sí nos modifica la propuesta el rival».

Una adaptación a la que, ha comentado, el equipo se amolda sin dificultades. «El rival importa, lógicamente. Pero con los mismos jugadores nos movemos distintos. Hemos intentado conformar la plantilla con jugadores versátiles», ha elogiado. Una muestra de ello, que durante los partidos los albiazules dibujen distintos esquemas sobre el verde. O que el entrenador argentino haya planteado distintos sistemas en este arranque: desde cuatro centrocampistas hasta doble punta.

Precisamente la doble delantera fue la propuesta con la que saltaron los vitorianos al Coliseum frente al Getafe. Un partido que si bien acabó un sabor amargo por un botín escaso, al sumar sólo un punto tras la buena versión, sí que dejó varias lecturas positivas. Desde ese merecimiento y la ejecución del plan, hasta los actores que lo llevaron a cabo. Coudet introdujo ocho cambios y el resultado le agradó. «Me lo están poniendo difícil y lo del otro día fue bueno para generar dudas al entrenador. Los que venían participando menos venían generando competencia».

Tal es el quebradero de cabeza que, ha confesado, aún no ha decidido qué once alineará. «Mañana decidiremos cómo nos armamos». Sin embargo, ha vuelto a remarcar que son tan importantes los que empiezan como los que entran desde el banquillo. «Ser conscientes de que al que le toque esté preparado. Dije que íbamos a necesitar de todos. Esto es muy largo y todos han tenido participación». Una competencia interna que, ha concluido, «nos hará seguir mejorando».