La fórmula de dos delanteros encuentra al fin recompensa

El día que el Chacho Coudet debutó en el banquillo del Alavés lo hizo con su sempiterna bufanda al cuello -que no lució el ... miércoles en Getafe- y un atrevido planteamiento táctico. El 4-1-3-2 que alineó en la sonada eliminación copera frente a la Minera fue una apuesta valiente por su sistema de cabecera, pero la idea murió nada más nacer. De ese inusual dibujo que le había acompañado durante toda su carrera solo ha mantenido su fe en los dos delanteros. Una confianza que, eso sí, ha tenido idas y venidas durante el último año. De las malas experiencias del curso pasado, con una acumulación de arietes que se traducía en desorden, al buen funcionamiento actual.

Esta vez parece que por fin las piezas encajan y que el Alavés sabe desenvolverse con dos puntas a la vez sobre el terreno de juego. En Getafe, el técnico alineó por primera vez de inicio esta temporada dos delanteros juntos. Coudet eligió a Mariano y Toni Martínez y optó por suprimir la figura del mediapunta. Guridi, dueño hasta ahora de esa parcela, ni siquiera gozó de minutos durante el encuentro. Y, aunque ninguno de los dos arietes vio portería, el desempeño de ambos dejó más luces que sombras.

4 disparos a puerta realizó el Alavés en el Coliseum por solo uno del Getafe

Bien es cierto que los dos comparten características y que son futbolistas más cómodos en el remate que en el juego de espaldas lejos del área. Pero eso no impidió que se entendieran bien y también generasen peligro. La presencia de un acelerador de jugadas en la banda izquierda como Abde permitió que ambos pudieran cargar la zona de remate con expectativas de marcar. Aunque fue, precisamente, el argelino el que tuvo la más clara del partido a pase de Mariano. Toni Martínez se topó con el palo en la segunda parte y poco después sirvió a Guevara un excelente pase de gol. Ya en el 78 Coudet optó por reestructurar la delantera con solo un atacante, Boyé, y Aleñá como enganche.

Esprints y presión

No es la primera vez esta temporada que el entrenador introduce una doble delantera con la que el equipo también reacciona de forma positiva. En San Mamés un triple cambio tras el descanso permitió al Alavés mejorar en ataque con Boyé y Toni y un centro del campo sin extremos para encontrar el gol de la victoria. Esa dupla facilitaba al conjunto babazorro una presión efectiva. Es el tercer conjunto que más esprints realiza por duelo (402) y el cuarto en distancia recorrida a más de 21 kilómetros por hora (6.880 metros).