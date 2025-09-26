El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martínez gana un remate de cabeza a Milla. FACTORÍA9

El Alavés convierte los córners en su principal arma ofensiva

Cuatro de los seis goles del Alavés han tenido su origen a balón parado, un arte al que el cuerpo técnico de Coudet ha sacado brillo este curso

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:09

Después de seis jornadas, el Deportivo Alavés tiene equilibrado su balance goleador, con seis marcados y otros tantos encajados. El bloque de Eduardo Coudet se ... ha quedado en un partido sin anotar –derrota (1-0) frente al Betis– y ha dejado en otro su meta a cero –victoria en San Mamés (0-1)–. Las cifras diseñan un conjunto con dosis contadas de veneno arriba y unos sólidos cimientos atrás. Un plan que, en lo ofensivo, tiene el balón parado y los córners como principal arma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés convierte los córners en su principal arma ofensiva

El Alavés convierte los córners en su principal arma ofensiva