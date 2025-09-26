Diarra se cae de la convocatoria por molestias en un pie

Eduardo Coudet ha convocado a 23 futbolistas para el partido que enfrentará al Alavés con el Mallorca este sábado (18.30 horas) en Son Moix. ... Una lista en la que no está Moussa Diarrá. El lateral francés sufre molestias. «Tiene un problema en su pie, está muy dolido», ha explicado este viernes el entrenador argentino en rueda de prensa.

El que sí se suma a la expedición albiazul es Calebe. El futbolista del Alavés fue sustituido en el descanso de la pasada jornada ante el Getafe después de sufrir un rodillazo involuntario de Diego Rico en la pierna derecha. En su lugar entró Carlos Vicente. Sin embargo, Calebe ya ha podido ejercitarse con normalidad con el resto de compañeros y está disponible para Coudet.

El entrenador argentino, además, ha convocado a Lander Pinillos y Rubén Montero, ambos jugadores del filial. El primero, un habitual ya en la dinámica del primer equipo, suma más pólvora a la artillería de ataque. Mientras que Montero, portero del filial, viaja por si sucede algún contratiempo con Sivera o Raúl Fernández.