Mallorca-Alavés | Sábado, 18.30 horas

Diarra se cae de la convocatoria por molestias en un pie

Calebe entra dentro de la lista tras recuperarse del golpe en la pierna que sufrió en el partido ante el Getafe

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:01

Eduardo Coudet ha convocado a 23 futbolistas para el partido que enfrentará al Alavés con el Mallorca este sábado (18.30 horas) en Son Moix. ... Una lista en la que no está Moussa Diarrá. El lateral francés sufre molestias. «Tiene un problema en su pie, está muy dolido», ha explicado este viernes el entrenador argentino en rueda de prensa.

