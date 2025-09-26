El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sivera y Carlos Vicente, en primer plano, aplauden a los aficionados albiazules presentes en el Coliseum. Factoría9

El Alavés ensancha su potencial

Los acertada revolución en Getafe eleva la competencia de un equipo que esgrime una mayor paleta de recursos

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:56

Si había dudas de cuánto iba a exprimir el Chacho Coudet su plantilla en la primera semana doble de la temporada, los ocho cambios que ... el entrenador del Deportivo Alavés introdujo en el once titular para su visita a Getafe confirmaron el planteamiento de que todos los jugadores iban a ser importantes. Era una exigencia no solo en el plano físico, sino también en el futbolístico dada la necesidad de recuperarse de la inesperada derrota encajada el fin de semana contra el Sevilla en Mendizorroza (1-2). La apuesta salió bien. No solo por el punto, sino por el desempeño global de unos jugadores dotados de características diferentes, complementarias, a los que habían sido protagonistas en el arranque del campeonato.

