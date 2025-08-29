El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Denis Suárez y Eduardo Coudet coincidieron en el Celta, donde el centrocampista gallego despuntó con su fútbol. E. C.

El Alavés cierra el deseado fichaje de Denis Suárez hasta 2027

El club oficializa la incorporación del centrocampista de 31 años, que llega libre del Villarreal

Jon Prada
Jon Aroca

Jon Prada y Jon Aroca

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:02

Ya es oficial. El Alavés ha anunciado el fichaje de Denis Suárez hasta 2027. El centrocampista gallego, de 31 años, llega libre después de desvincularse ... del Villarreal, donde se había quedado sin sitio para Marcelino pese a tener otra temporada de contrato. El club albiazul certifica así la décima incorporación del verano tras adelantarse al resto de pretendientes, entre los que destacaba el Celta. Sin embargo, la firme apuesta de la entidad vitoriana, donde Eduardo Coudet ha jugado un papel clave, y las dificultades del equipo vigués para abordar la operación y la posterior inscripción han permitido su llegada a Mendizorroza.

