Guridi, durante el derbi de El Sadar del curso pasado. RAFA GUTIÉRREZ

El Alavés cerrará 2025 el sábado 20 de diciembre ante Osasuna

El derbi de El Sadar se disputará a las 18.30 horas

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:13

El Deportivo Alavés cerrará 2025 ante Osasuna en El Sadar el sábado 20 de diciembre a las 18.30 horas. LaLiga ha dado a conocer este miércoles los horarios de la jornada 17, en la que los vitorianos visitarán Pamplona en un nuevo derbi que se disputará en un marco propicio para que ambas aficiones acudan al encuentro.

El curso pasado, la visita a Osasuna fue la del debut de Eduardo Coudet en Liga con el Alavés y se saldó con empate (2-2). Esta campaña, el duelo frente a los rojillos será el último de 2025 para los vitorianos.

Antes tendrán otros cuatro partidos de alta tensión. Este sábado (14.00 horas) recibirán al Celta en Mendizorroza. Una semana después, el sábado 29 (16.15 horas) visitarán al Barcelona en el remodelado Camp Nou. Siete días más tarde, el 6 de diciembre (16.15) vivirán un nuevo derbi frente a la Real Sociedad en Mendizorroza. Mismo escenario donde el domingo 14 de diciembre (21.00) se enfrentarán al Real Madrid.

