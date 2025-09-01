El Alavés cede a Hugo Novoa al Mirandés

Jon Aroca Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:40 | Actualizado 11:08h. Comenta Compartir

Primer movimiento del último día del mercado de fichajes. El Deportivo Alavés y el Mirandés han dado este lunes rango de oficialidad al acuerdo para la cesión de Hugo Novoa al club rojillo durante esta temporada. Ambas entidades llevaban días negociando una operación que permitirá al lateral gallego, de 22 años, disponer de continuidad.

El hecho de que Novoa se quedara fuera de la convocatoria en el partido ante el Atlético a pesar de que ya estaba recuperado de las molestias en el tobillo que le hicieron perderse las dos primeras jornadas de Liga daba una pista del avanzado estado de la operación. Ha sido ahora, a pocas horas de que baje la persiana, cuando las partes han comunicado el movimiento.

El lateral sigue el camino de otro albiazul cedido hace unas semanas al Mirandés, Pica, con el mismo objetivo. Según expone el club vitoriano en un comunicado, con el préstamo «busca que Novoa disponga de los minutos y la experiencia necesarios para seguir creciendo y consolidándose en un entorno competitivo que favorecerá su desarrollo profesional».

La presencia de Tenaglia y Jonny en el lateral derecho -si bien el argentino puede quedarse como central en función del resto de movimientos de la jornada- sugirió al inicio de la pretemporada que Novoa podía adelantar su posición al extremo derecho. Aunque la presencia del indiscutible Carlos Vicente y la llegada de Calebe también le planteó un escenario complicado.

Aún le restan cuatro años más del contrato que firmó el pasado verano tras llegar traspasado desde el Leipzig alemán por una cifra aproximada de dos millones de euros. Una señal de la confianza que depositaba el club en un futbolista joven pero prometedor que era un habitual de la sub-21. Pero diversos problemas físicos han dejado su aportación en los primeros doce meses en apenas una nota al pie de página.

Su participación se limitó a cinco partidos de Liga y 234 minutos. Tras sufrir una luxación de hombro en un amistoso llegó algo justo al inicio de temporada, aunque pudo disputar varios partidos y fue incluso titular contra la Real Sociedad. Pero problemas primero en el talón y después en el pubis le dejaron fuera de combate durante el resto del curso. De la octava jornada hasta el final de Liga apenas jugó un cuarto de hora frente al Barcelona.

Tras cerrar el capítulo de la marcha de Novoa, el Alavés afronta un capítulo más espinoso. También quiere dar salida a Nikola Maras, con el que no cuenta y que tiene buen cartel en Segunda, pero debe dar con un pretendiente que encaje dentro de los parámetros económicos planteados por el club albiazul.