«Con esta actitud llegarán los resultados», confía el vestuario del Alavés

Pese a las tres derrotas que encadena el Alavés en Liga, la lectura que los jugadores hacen de ellas no es la misma. Hace una ... semana, el vestuario hizo «autocrítica» tras el tropiezo ante el Celta (0-1) y reconoció la pérdida de «las sensaciones de los partidos anteriores» como causante del bache de resultados. Ayer, en cambio, el tropiezo frente al Barcelona, lejos de abrir una herida, pareció reforzar la confianza del equipo por la versión mostrada. «Una pena el resultado. Dimos todo para sacar algo positivo y no pudo ser, pero este es el camino», destacó Sivera. «Partido muy y serio del equipo sin recompensa», se lamentó Ibáñez.

La plantilla albiazul subrayó el trabajo con el balón y el esfuerzo colectivo que permitieron mantener en todo momento opciones de puntuar frente a un rival de la magnitud de los blaugrana. «Las tuvimos al final. Ellos estuvieron casi pidiendo la hora, algo muy difícil de conseguir aquí», puso en valor Jonny Otto. Un cambio de imagen que, confían, permita reconstruir el camino que devuelva a los albiazules a la senda triunfal. «Con esta actitud llegarán los resultados», prometió Víctor Parada.

Un premio que los vitorianos fueron a buscar desde el pitido inicial. Pablo Ibáñez celebró su partido número 100 en Primera con un gol, el primero que firma con la camiseta del Alavés. «Hay que seguir trabajando para hacer más goles». El navarro regresó a la titularidad y se desgastó en la presión y en la construcción del juego para conectar el centro del campo con Lucas Boyé, el único delantero en el once. «Nos pusimos muy pronto por delante en un campo como este», elogió Otto. El lateral gallego tuvo la opción de poner a los babazorros de nuevo por delante en el marcador tras el empate de Lamine Yamal.

Ocasiones perdonadas

El paso por los vestuarios cambió el guion del encuentro, con el Barça ya por delante. «En la primera (parte) hemos jugado de tú a tú y en la segunda ya más replegados por el desgaste», reconoció el lateral. Sin embargo, pese a la magnitud del desafío -el Barcelona sólo ha encajado en tres ocasiones dos goles en un partido de Liga- y el peso de la fatiga, los albiazules buscaron el empate en el renovado Camp Nou. «Si no certificas en este campo las ocasiones claras se paga caro», reconoció el centrocampista navarro. En los minutos finales Guridi tuvo en sus botas el empate.

El hecho de haber tenido al alcance de la mano la posibilidad de sumar un valioso punto en el feudo blaugrana pesó en los jugadores, que recibieron la puntilla ya avanzado el descuento. «Decepcionado con el resultado, pero orgulloso del esfuerzo y el trabajo de todo el equipo. Sin embargo, «toca levantarse y cambiar la dinámica», como demandó Ibáñez. «Contentos por la imagen que dimos y sabiendo cuál es el camino seguiremos trabajando con las mismas ganas, que los resultados llegarán», alentó Sivera.