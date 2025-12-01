El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Ibáñez salta por encima del meta culé Joan García tras una aproximación albiazul. EFE

«Con esta actitud llegarán los resultados», confía el vestuario del Alavés

Tras elevar el tono crítico por las derrotas previas, los albiazules subrayan que ante el Barcelona mostraron una versión más reconocible

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:24

Pese a las tres derrotas que encadena el Alavés en Liga, la lectura que los jugadores hacen de ellas no es la misma. Hace una ... semana, el vestuario hizo «autocrítica» tras el tropiezo ante el Celta (0-1) y reconoció la pérdida de «las sensaciones de los partidos anteriores» como causante del bache de resultados. Ayer, en cambio, el tropiezo frente al Barcelona, lejos de abrir una herida, pareció reforzar la confianza del equipo por la versión mostrada. «Una pena el resultado. Dimos todo para sacar algo positivo y no pudo ser, pero este es el camino», destacó Sivera. «Partido muy y serio del equipo sin recompensa», se lamentó Ibáñez.

