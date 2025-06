Abde Rebbach vuelve reforzado de su cesión

El pasado enero, Abde Rebbach (Blida, Argelia, 1998) se embarcó en su primera aventura lejos de Mendizorroza. «No estaba teniendo muchos minutos y decidí ... salir a probar», destacó el extremo, que puso rumbo como cedido al Granada. «Espero recuperar mi mejor versión y tener continuidad», avisó. Y en sus cinco meses en Los Cármenes, Abde ha cumplido los objetivos que se había marcado.

El Granada se quedó sin disputar el play off de ascenso tras caer (2-1) ante el Racing en un partido en el que el argelino marcó el 0-1. Su tercer gol en el Granada para un canterano albiazul que también ha repartido dos asistencias en los 19 encuentros con los nazaríes. Desde su llegada, sólo fue suplente en un duelo, acumulando 1.291 minutos.

Imprescindible para Fran Escribá primero y Pacheta después, Abde mostró su capacidad de desborde, velocidad e instinto tirado a la banda izquierda. El argelino ha salido reforzado de su paso por el Granada, que contaba con una cuantiosa opción de compra que no va a ejercer. Ha cumplido con lo que el Alavés y él querían que fuera su cesión.

«Su rendimiento es lo que nos habíamos marcado con Abde: que tuviera minutos, protagonismo y pudiera atestiguar cada una de las cualidades que tiene» Sergio Fernández Director deportivo del Alavés

«Su rendimiento es lo que nos habíamos marcado con él: que tuviera minutos, protagonismo y pudiera atestiguar cada una de las cualidades que tiene», explicó Sergio Fernández, que ya le espera en Ibaia: «Vendrá en pretemporada y esperemos que se gane su sitio, su espacio, y sea uno más dentro de la estructura de plantilla del Alavés».

Eduardo Coudet tendrá desde julio a sus órdenes a Abde al igual que a los otros cuatro babazorros cedidos –Panichelli, Parada, Ropero y Maras– que han jugado este curso en Segunda. Sin embargo, el caso del argelino es particular. Con contrato hasta 2028, el canterano de 26 años criado en clubes vitorianos como Irubat, Ariznabarra, Aurrera y San Ignacio es un perfil que ha escaseado esta campaña en Mendizorroza.

La banda izquierda no ha contado con un regateador. Aleñá ha sido un mediapunta reconvertido al costado zurdo. Lo mismo que Carlos Martín, con características de delantero y no de extremo. Y Conechny, fruto del periodo de adaptación primero y de su lesión en la cabeza después, no ha conseguido asentarse. Un escenario, más allá de lo que suceda en el mercado, que abre las opciones para que Abde pueda hacerse un hueco como el verano pasado. Tras disputar sólo ocho partidos en la segunda vuelta de la 2023-24, el club apostó por buscarle una cesión.

3 Goles De Abde en su cesión en el Granada, en la que ha disputado 19 partidos y regalado dos asistencias

«Necesita un año de volver a jugar mucho, de encontrar sensaciones», apuntó Sergio Fernández. Entonces, Abde tuvo muchos pretendientes. Equipos de Primera (Leganés), de Segunda (Tenerife, Eibar, Sporting...) y del extranjero preguntaron por su préstamo. Mientras, el argelino trabajó toda la pretemporada por continuar en Mendizorroza. Además, la marcha de Rioja al Valencia le dejó como el único extremo puro por la izquierda y el Alavés no dio luz verde a su salida.

66 minutos con Coudet

El argelino se quedó y tuvo cierto protagonismo con Luis García –siete partidos y 362 minutos en Liga–. Sin embargo, con Coudet, apenas disputó 66 entre la Copa frente a la Minera y la visita a El Sadar. Y el futbolista y el club optaron por que se marchara a Granada para recuperar sensaciones. Una meta que ha cumplido con creces y que le permite volver con fuerza a Ibaia.