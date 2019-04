Álava Dmoda El armario de... Ingrid Betancor: «Guardo los 'shorts' que llevaba puestos cuando conocí a Ibai» Ángel Robles Esta periodista, amante de la moda y del orden, casada con el futbolista Ibai Gómez, ha pasado a engrosar la lista de las WAG's con más estilo de nuestro país MARÍA CALVO Martes, 9 abril 2019, 00:04

Ingrid Betancor (Las Palmas, 1985), es una mezcla de norte y sur, de Canarias y País Vasco. Reconoce que «venir de un sitio donde hace mucho calor le ha hecho sentir debilidad por las prendas de invierno». Aunque ha vivido en Vitoria, actualmente ha fijado su residencia en Bilbao. Es periodista, bloguera y una de las WAG's con más estilo de la plantilla rojiblanca. Y es que está casada con el que fuera futbolista del Alavés y ahora del Athletic Ibai Gómez, padre de su hija Aiala, que llegó hace poco más de un año para revolucionar sus vidas. Para ella estará asegurada buena parte de su ropa, que guardará con gusto para cuando sea mayor. Ingrid es una enamorada del color blanco y una maniática confesa del orden, hasta tal punto que lo primero que hace cuando llega de viaje es «deshacer la maleta y ordenar la ropa bonita, por colores o estilos». Unas maletas que, por cierto, siempre le cuesta hacer. En Álava Dmoda queremos descubrir todos los secretos de su meticuloso armario, siempre perfecto pero ahora improvisado, fruto de una reciente mudanza.

- ¿Armario o vestidor?

-Vestidor. Adoro crear looks cada vez que tengo un pequeño hueco así que la idea de poder tener mi ropa en un vestidor me apasiona.

-¿Qué ves cuando lo abres?

-Pues ahora mismo zapatos y bolsos porque tengo un vestidor improvisado pero, seguramente, sería un montón de ropa organizada por colores, estilos y tamaños, entre la que destacaría seguro mi colección de chaquetas y abrigos. Creo que el hecho de venir de un sitio donde hace mucho calor me ha hecho sentir debilidad por las prendas de invierno.

-¿Te pasas mucho tiempo delante para elegir qué ponerte?

-Depende del día, pero ya no. Antes de ser madre sí, entonces tenía más tiempo. Ahora el tiempo es un lujo que no me puedo permitir perder.

-¿Lo compartes? ¿Y la ropa?

-Sí, mi marido y yo solemos compartir el vestidor por tema de espacio. De lo contrario, creo que cada uno tendría el suyo porque a ambos nos encanta la ropa. Yo sí que le cojo prestada alguna prenda a él, al revés es un poco más complicado (je, je).

-En unos años, tu vestidor será muy tentador para tu pequeña Aiala, ¿te gustaría que te 'robase' la ropa? ¿Tú 'saqueaste' alguna vez el armario de tu madre?

-¡Sin duda! Me paso el día diciéndole a Aiala, «¿te gusta esto? ¡Yo te lo guardo para cuando seas más grande!» Y claro que he saqueado el armario de mi madre, aunque tenemos estilos muy distintos. ¡Me gustaba mucho el armario de mi abuelo! Seguramente le habría robado muchísimas cosas.

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas porque la tienes un cariño especial?

-Unos leggings de deporte de mi madre. La verdad es que no entiendo cómo no tienen ni un solo agujero.

- ¿Y con la que más te identificas porque es 'muy tú'? ¿Y el complemento con el que te sientes más cómoda?

-Camisa 'oversize' o camiseta blanca y pantalón vaquero. Es mi «uniforme» como dice mi madre. El complemento que más me identifica creo que serían unas botas, ¡tengo una extraña adicción con las botas!

-¿Cuál es esa prenda especial que te da suerte y te pones cuando necesitas que algo vaya bien?

-Creo que no tengo ninguna en concreto, pero seguramente sería una de mis camisas blancas.

- ¿Y la que te da mala suerte y has cogido manía?

-Soy supersticiosa, pero no con la ropa, creo que me gusta demasiado para pensar que me puede dar mala suerte. Pero hay un vestido largo de estampado animal que me gusta mucho y, sin embargo, cuando me lo pongo le cojo un poco de «tirria» rápido y me lo acabo quitando.

-¿Y alguna prenda que te transporta a un recuerdo especial?

-¡Varias! Mis vestidos de novia y los 'shorts' que llevaba puestos cuando conocí a mi marido. Cada vez que los ve me dice: «¡Esos los tienes que guardar para siempre!».

-¿Cuál es la prenda más loca o atrevida de tu armario?

-Una chaqueta con muchos pinchos y un chaleco con mangas de 'tul'. Son dos prendas muy distintas, de esas que te pones poco porque se notan mucho.

-¿Y la más cara? ¿Cuánto te costó?

-Prendas caras no tengo muchas, soy chica Inditex en su mayoría, aunque también me gustan otras marcas de precio medio y recurro a ellas para prendas especiales. Lo más caro que tengo es mi vestido de novia.

-¿Y esa prenda que te regalaron y tanto te gustó? ¿Es fácil regalarte ropa?

-Yo creo que es fácil regalarme ropa porque me gustan muchas cosas, pero también es cierto que tengo un gusto algo peculiar. Más que una prenda sería un complemento, un bolso de terciopelo turquesa que me regaló mi marido en nuestro primer aniversario, que es precioso. Él acierta siempre, me conoce muy bien.

-¿Cuál es tu mayor adicción? ¿Y cuántas prendas tienes de eso?

-Los abrigos y jerseys. Tengo demasiados y sin darme cuenta siempre me acabo fijando en esas prendas.

-¿Cuáles son tus prendas básicas de fondo de armario?

-Vaqueros de corte clásico y una blazer negra.

-¿Eres de las que sueña con tener un vestidor o prefieres otro tipo de cosas?

-Tener un vestidor es maravilloso, pero antes prefiero una buena cocina. Lo que sí necesito es tener la ropa ordenada, sea en vestidor o en armarios.

-¿Tienes alguna manía?

-Ordeno por colores y estilos. Los jerseys me gustan doblados, por colores, estilo y grosor. Me gusta mucho mantener un orden y que al abrir el armario o entrar en el vestidor pueda ver perfectamente lo que hay en cada hueco. Soy de las que saca todo y lo reordena cada poco tiempo.

-¿A qué huele tu armario? (bolsitas de olor, perfumes…)

-A ambientador de vainilla. Ahora mismo tengo el de Zara Home, 'Black Vanilla'.

- ¿Influye tu estado de ánimo en tu forma de vestir?

-¡Sin duda! Por eso me cuesta mucho hacer maletas, porque me visto en función de mi estado de ánimo. Nunca sé realmente lo que me va a apetecer ponerme 100%.

-¿Haces a tiempo el cambio de armario cada temporada o eres de las que le da pereza y siempre lo acabas relegando para otro momento?

-Pues intento no tener que hacer cambio de armario porque acabo utilizando ropa de distintas temporadas y estaciones muchas veces. Pero cuando me ha tocado, soy de las que lo hace a tiempo.