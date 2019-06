Álava Dmoda El armario de… Ainhoa Cantalapiedra: «Antes no quería lucirme y ahora amo mis curvas» Ainhoa Cantalapiedra. El estilo 'boho' invade el vestuario de la cantante, guarda unas zapatillas de ballet de cuando era pequeña y nunca llevaría chalecos de cuadros como los que le ponía su madre SARAI VÁZQUEZ Martes, 11 junio 2019, 08:19

Ainhoa Cantalapiedra (Gadakao, 1980) saltó a la popularidad cuando se proclamó ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo' en 2002. Este concurso televisivo la permitió hacerse un hueco en el panorama musical. Diécisiete años después, la vizcaína no ha dejado de trabajar. «Sigo luchando por hacer oír mi música en el sector, si el camino resulta difícil es porque es correcto», asegura la vocalista. Ha afianzado su carrera en México donde pasa horas y horas en el estudio de grabación, aunque cuando puede, dos o tres veces al año, vuelve a casa para disfrutar de los suyos. Actualmente, se encuentra inmersa en la grabación de un nuevo proyecto con temas compuestos por ella misma.

Hace años buscaba «pasar desapercibida», no le daba importancia a todo lo relacionado con la imagen. Sin embargo, ahora adora sus curvas y su rostro. «Con una buena actitud la vida… ¡es más sexy!», reconoce. Los sombreros la fascinan, «adornan mi cara y es lo que más ven los demás», admite. En verano, opta por las pamelas de paja con carácter desenfadado y el calzado cómodo, pero a la vez bonito, que considera clave para sentirse «segura». El estilo 'boho' invade su vestuario, le encantan las botas, sean del estilo que sean, aunque también los tacones y las chaquetas de piel la vuelven loca. «Tengo demasiadas», confiesa. Entre tanto ensayo en el estudio, en Bizkaia Dmoda descubrimos los secretos que guarda Ainhoa Cantalapiedra en su vestuario.

- ¿Armario o vestidor?

- Vestidor

- ¿A qué huele?

- ¡A limpio! No le pongo ningún tipo de aroma

- ¿Cómo lo tienes organizado?

- Por tipos de prendas. Los pantalones con pantalones, las faldas con faldas y así con todas las prendas.

- ¿Alguna manía?

- Mmm… solo que esté todo bien colocado ¡no aguanto el desorden!

- ¿Eres presumida?

- Sí, al menos trato de serlo. Hace años todo el tema «imagen» me daba bastante igual, no lo valoraba porque no quería lucirme. Me gustaba pasar desapercibida. Ahora, sin embargo, amo mis curvas y mi cara. Con una buena actitud la vida… ¡es más sexy!

- ¿Te gusta ir de tiendas?

- Sí y me gusta hacerlo en solitario. Aunque no voy mucho, solo tres o cuatro veces al año para no caer en el consumismo.

- ¿Con quién te gusta compartir esos ratitos?

- Pues si tengo que ir a acompañar a alguien, prefiero que sea chico. No sé, me gusta ver lo que no suelo mirar para mi.

- ¿Compartes vestuario?

- Cuando tengo pareja obvio que lo hago, pero siempre que sea ordenado.

- ¿Qué prendas te tienen totalmente enamorada?

- Los sombreros me encantan, adornan mi rostro y es lo que más ven los demás. En verano, me pongo pamelas de paja con carácter desenfadado. En invierno, sin embargo, suelo llevar boinas. Los zapatos también me gustan mucho, eso de andar cómoda y con un calzado bonito, es la base para sentirse segura. Amo las botas, sean del estilo que sean, y los tacones ¡me encantan! Ah! Y las chaquetas de piel también me vuelven loca.

- ¿Qué no te pondrías nunca?

- Un chaleco de cuadros, mi madre me obligaba a ponérmelos de pequeña.

- ¿Cuál es tu estampado favorito?

- El pata de gallo y el cuadro escocés.

- ¿Cuánto tiempo tardas en decidir tus 'outfits' diarios?

- Depende del día y para qué sea (ríe). Para los eventos especiales, por ejemplo, cuento con la ayuda de 'showrooms' o marcas que me visten... ¡y menos mal!

- ¿Cuál es tu complemento estrella?

- Un buen bolso cruzado de piel y unos zapatos. ¡Ah! y las chaquetas también de piel, no pueden faltar en mi armario. Tengo demasiadas…

- ¿Cuál ha sido tu última adquisición?

- Una chaqueta de Freaky Nation y unos zapatos de Eva Castillas. Están hechos a mano. Son una maravilla, bonitos y cómodos.

- ¿Tienes alguna prenda que te remonte a la etapa OT?

Lo tenía, pero ya no. Lo regalé a fans. Cada cierto tiempo regalo ropa a amigas o familia.

- ¿Cómo ha influido México en tu vestuario?

- Pues cuando estoy en Playa del Carmen, por ejemplo, voy siempre con vestidos estilo 'boho'. Son coloridos, frescos y muy femeninos.

- ¿Qué es lo más especial que tienes?

- Un vestido negro con flores estampadas, pequeñas y en amarillo. Lo he guardado durante años, me recordaba a mi juventud rebelde. Además, todavía guardo mis zapatillas de punta de ballet y mis bodies en negro y rosa. Me gustaría enmarcarlos ¡Yo quería ser bailarina!

- ¿Cuál es la tendencia que invade tu armario ahora mismo?

- Sin duda el estilo 'boho', me apasiona.

- ¿Tienes alguna prenda 'talismán' para subir al escenario?

- La verdad es que no. No creo que la ropa influya en mi suerte. Lo que sí intento es elegir prendas cómodas, con las que me encuentre a gusto cuando tengo que presentarme en público. Si llevo vestido corto, por ejemplo, siempre me pongo un culote negro por lo que pueda pasar ja, ja, ja.

- ¿Qué te pones para un largo día de grabación en el estudio?

- Un jersey cómodo o chaqueta, nunca falla por si hace frío. Aunque una manía que tengo es descalzarme frente al micro cuando canto. Me gusta sentir bien el suelo.

- ¿Por qué artista cambiarías tu armario?

- ¡Wow que difícil! Creo que por el de Beyoncé o Céline Dion. Una vez tuve la suerte de entrar en el backstage de Céline Dion en Las Vegas. Vi un montón de hard cases de ropa que tenía junto a las cuatro costureras personales que la acompañaban. Me dije: «¡Madre mía qué maravilla!»