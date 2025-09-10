El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasillo exterior por el que uno de los implicados entraba cada atardecer tras disfrutar de su tercer grado. Jesús Andrade

Desmantelan una red formada por presos que introducía hachís en la cárcel de Zaballa

Los funcionarios de la prisión detectan cómo un interno en tercer grado dejaba la droga en bolsas de basura y otro la recogía. Se investiga a más implicados

David González

David González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:35

Un engranaje perfectamente diseñado al descubierto. Funcionarios de la prisión alavesa de Zaballa desmantelaron hace unos días una de las principales vías de entrada de ... hachís en este centro penitenciario, el mayor del País Vasco. Esta operación, confirmada por el Departamento de Justicia, culminó varias semanas de pesquisas tras descubrir un «aumento» de la presencia de esta droga intramuros.

