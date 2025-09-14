El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las cámaras que vigilará la zona de bajas emisiones. Rafa Gutiérrez

Zona de Bajas Emisiones de Vitoria

¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde mañana? Estas son las respuestas a todas las dudas

Este lunes entra en vigor la zona de bajas emisiones. Los vehículos más contaminantes no podrán circular por el Casco Medieval y parte del Ensanche

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:54

Ha llegado el día. Después de darle muchas vueltas, este lunes entra en vigor en el Casco Medieval y parte del Ensanche de Vitoria ... la zona de bajas emisiones (ZBE). Esto es, en las calles que quedan dentro del anillo que va desde San Ignacio a Portal de Arriaga pasando por La Paz, Florida, Magdalena o Siervas de Jesús se cerrará el tráfico para los coches más contaminantes. La cuestión ahora está, claro, en resolver cuáles son esos.

