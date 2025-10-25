El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista aérea de Vitoria. E. C.

Vivienda construirá en Vitoria pisos de VPO sobre tejados en Zabalgana

El objetivo del departamento es triplicar el número de alojamientos dotacionales con la edificación de 2.000 nuevas unidades en todo Euskadi

A. Cimadevilla/ A. Carazo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:40

El Gobierno vasco probará en dos promociones del barrio de Zabalgana, en Vitoria, su plan para construir pisos sobre los tejados de VPO ya ... edificadas. La medida fue anunciada ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante el pleno de control al Gobierno. «El análisis técnico elaborado nos confirma que en la mayoría de los edificios de cubierta plana es posible añadir en torno a dos plantas retranqueadas sin mayores problemas», defendió el consejero. Los anteproyectos estarán listos «en diciembre».

