Vivienda construirá en Vitoria pisos de VPO sobre tejados en Zabalgana

El Gobierno vasco probará en dos promociones del barrio de Zabalgana, en Vitoria, su plan para construir pisos sobre los tejados de VPO ya ... edificadas. La medida fue anunciada ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante el pleno de control al Gobierno. «El análisis técnico elaborado nos confirma que en la mayoría de los edificios de cubierta plana es posible añadir en torno a dos plantas retranqueadas sin mayores problemas», defendió el consejero. Los anteproyectos estarán listos «en diciembre».

El objetivo del departamento es «triplicar» el parque de alojamientos dotacionales -actualmente hay 937 en uso y 253 en proyecto- con la construcción de hasta 2.000 nuevas unidades en 65 edificios. Todo ello para facilitar la emancipación a «jóvenes en proceso de inserción laboral». El Departamento de Vivienda pondrá en marcha un total de seis proyectos piloto en los próximos meses para testar la viabilidad de esta medida, recogida en la ley de medidas urgentes impulsada por el PNV y PSE que se encuentra en tramitación en el Parlamento vasco. Además de los edificios del barrio vitoriano, el Gobierno vasco también impulsará la construcción de viviendas en levantes de edificios públicos en Miribilla y Leioa (Bizkaia) y otros dos bloques ubicados en Mutriku y Arrasate, Gipuzkoa.

Los proyectos, que «equivalen al 10% del plan», permitirán habilitar entre 210 y 250 alojamientos dotacionales, un tipo de alquiler protegido dirigido a colectivos específicos y con contratos de arrendamiento de hasta cinco años. Según detalló Itxaso, estos domicilios, «al tener la consideración de equipamiento dotacional, no incrementan la edificabilidad urbanística y por tanto, pueden acometerse sin necesidad de cambiar el planeamiento general». Además de para jóvenes, el Gobierno vasco quiere favorecer la «convivencia intergeneracional», por lo que ofrecerá estos espacios a aquellas personas mayores «cuyas viviendas no están adaptadas a sus necesidades de equipamiento y accesibilidad».

Los nuevos alojamientos serán de madera y el consejero explicó que supone «un sistema de construcción ligero y modular», que permitirá «disminuir costes, plazos de ejecución e impacto al medio ambiente».