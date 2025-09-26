El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado encantó a los más pequeños con malabarismos y personajes de ensueño, además de muestras en vivo de artesanía.

El mercado encantó a los más pequeños con malabarismos y personajes de ensueño, además de muestras en vivo de artesanía. Igor Martín
Vitoria se transporta a la época del medievo

La primera jornada del Mercado Medieval llena el Casco Viejo de artesanía, comida, buen ambiente y personajes sacados de los cuentos de hadas

Ania Ibañez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:35

La 'almendra' medieval vuelve a sus orígenes. Este viernes se inauguraba una nueva edición del Mercado Medieval de Vitoria en una tarde soleada que ... invitó a miles de vitorianos a acercarse a la plaza del Machete para dar la bienvenida a los distintos personajes que animarán las calles del Casco Viejo hasta mañana. Saltimbanquis, duendes y personajes del medio oriente entretuvieron a los viandantes amenizados por la música de las gaitas y la percusión de los tambores. Hasta se pudo disfrutar de una pequeña pelea de espadas entre dos caballeros recién salidos de la época del Rey Arturo.

