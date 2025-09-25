Consulta el programa completo del Mercado Medieval de Vitoria: espectáculos, artesanía y mucha comida

La música está muy presente en el mercado medieval de Vitoria.

El Correo Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Fiel a su cita, el Mercado Medieval regresa este fin de semana por todo lo alto a Vitoria. La XXII edición de la multitudinaria feria aterriza desde este viernes y hasta el domingo en el Casco Viejo de la capital alavesa con cerca de 200 puestos de artesanía, alimentación y hostelería, además de actividades que darán color a la ciudad durante las tres jornadas.

El recinto abrirá sus puertas este viernes entre las 17.00 y las 22.30 horas; un horario que se repetirá el sábado y que se acortará treinta minutos el domingo, cuando se dé por terminada esta edición a las diez de la noche. El sábado y el domingo lo hará también en horario de mañana, de 11.00 a 14.30 horas. No faltará la actividad en plazas como el Machete, Santa María, Burullería, Martín Ttipia (ubicada en la trasera del edificio Fray Zacarías), Euskaldun Berria (Escoriaza Esquível), parking de la Plaza Etxauri, además de emplazamientos como la balconada de San Miguel, el parque Teresa Sánchez de Bilbao (jardín de Echanove) y el jardín de Falerina.

Viernes 26 de septiembre

PROGRAMA POR ESPACIOS

1. Plaza del Machete

18:00. Pregón inaugural. Personajes llegados de tierras lejanas, músicos, bufones y saltimbanquis darán la bienvenida a un fin de semana repleto de actividades y diversión. Un fin de semana que hace honor a épocas antiguas, donde las costumbres y formas de vida eran completamente diferentes a las nuestras.

20:30. Espectáculo de circo y malabares.

22:30. Espectáculo nocturno con fuego.

2. Balconada San Miguel

18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo infantil.

20:00. Espectáculo de malabares.

Durante el horario de mercado:

Atracciones infantiles.

Exposición: Bestiario Medieval.

Exposición: Costumbres de la Edad Media.

3. Jardín de Falerina

Durante el horario de mercado: Campamento medieval de las tres culturas. Vida de campamento, luchas, actividades participativas y campamento infantil. Exposición: Armas. Talleres de oficios antiguos.

4. Jardín anexo Auzolana pilotalekua

Durante el horario de mercado: Exposiciones de armas de asedio, cámara de la tortura, imprenta de Gutenberg y Vitoria medieval.

5. Plaza Euskaldun Berria

19:00. Cuentos de Arabia.

20:00 y 22:30. Danzas tribales y orientales.

21:00. Giro Sufí.

21:30. Sonidos del desierto.

22:00. Espectáculo de fuego y malabares.

Durante el horario de mercado: zoco árabe, teterías y alimentación.

6. Plaza Santa María

20:30. Cuentos de la Edad Media.

21:30. Concierto de calle.

22:00. Espectáculo nocturno con fuego.

Durante el horario de mercado: tabernas y restauración.

7. Plaza de la Burullería

18:00 y 19:00. Talleres participativos infantiles.

18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo de títeres.

21:00. Danzas paganas.

Durante el horario de mercado:

La aldea de las brujas donde descubrir todos los entresijos de estos peculiares personajes que forman parte de la historia del Medievo.

Exposición: Esparto y aperos de labranza.

Talleres de oficios antiguos.

Punto violeta.

8. Parque Teresa Sánchez de Bilbao (Jardín de Echanove)

18:00-21:30. Rincón infantil. El rincón de Suru.

18:30-20:00. Espectáculo infantil de títeres.

19:00. Cuentacuentos: El árbol sabio.

20.30. Espectáculo de magia y humor.

Durante el horario de mercado: Juegos medievales, juegos para la tercera edad, atracciones infantiles y exposición sobre Mitología vasca.

9. Parking de la plaza Etxauri

21:00. Concierto de calle.

Durante el horario de mercado: Zona de tabernas. Restauración y alimentación.

Itinerantes por todo el mercado

Todos los días durante el horario del mercado: personajes y seres fantásticos, música, danza, comedia, circo y malabares.

Sábado 27 de septiembre

PROGRAMA POR ESPACIOS

1. Plaza del Machete

12:00, 13:30 y 18:00. Espectáculo de circo y malabares.

13:00 y 18:30. Espectáculo circense con aéreos.

21:00. Concierto de calle.

22:00. Espectáculo nocturno con fuego.

2. Balconada San Miguel

12:00, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:30. Espectáculo infantil.

13:00. Espectáculo de malabares.

18:30. Espectáculo de magia.

Durante el horario de mercado:

Atracciones infantiles.

Exposición: Bestiario Medieval.

Exposición: Costumbres de la Edad Media.

3. Jardín de Falerina

18:00. La boda judía.

19:00. Concurso de tiro con arco.

19:00. Lucha de bandos entre los Ayala y los Calleja.

Durante el horario de mercado:

Campamento medieval de las 3 culturas.

Vida de campamento, luchas, actividades participativas y campamento infantil.

Exposición: Armas.

Talleres de oficios antiguos.

4. Jardín anexo Auzolana pilotalekua

Durante el horario de mercado:

Exposición: Armas de asedio.

Exposición: Cámara de la tortura.

Exposición: Imprenta de Gutenberg.

Exposición informativa: Vitoria medieval.

5. Plaza Euskaldun Berria

12:00 y 13:30. Cuentos de Arabia.

12:00 y 18:00. Sonidos del desierto.

12:30, 14:00, 17:30 y 20:30. Danzas tribales y orientales.

19:00. Giro Sufí.

21:00. Espectáculo de fuego y malabares.

Durante el horario de mercado: Zoco árabe, teterías y alimentación.

6. Plaza Santa María

17:30, 19:00 y 20:30. Cuentos de la Edad Media.

20:00 y 21:00. Concierto de calle.

22:30. Espectáculo nocturno con fuego.

Durante el horario de mercado: Tabernas y restauración.

7. Plaza de la Burullería

11:00. Degustación gastronómica de las 3 culturas.

11:30, 13:00, 17:30, 18:00 y 19:00. Talleres participativos infantiles.

12:00, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo infantil de títeres.

17:45. Espectáculo de circo y acrobacias.

20:00. Danzas paganas.

Durante el horario de mercado:

La aldea de las brujas. Adéntrate en el auténtico mundo de las brujas. ¿Te atreves a descubrirlo?

Exposición: Esparto y aperos de labranza.

Talleres de oficios antiguos.

Punto violeta.

8. Parque Teresa Sánchez de Bilbao (Jardín de Echanove)

11:00-14:30 y 17:00-21:30. Rincón infantil. El rincón de Suru.

11:30 y 13:00. Espectáculo infantil de títeres.

12:00. Espectáculo infantil: El libro de los cuentos.

18:30. Cuentacuentos: El árbol sabio.

19:00. Espectáculo de magia y humor.

Durante el horario de mercado:

Juegos medievales.

Juegos para la tercera edad

Atracciones infantiles.

Exposición: Mitología vasca.

9. Parking de la plaza Etxauri

13:30 y 22:30. Concierto de calle.

14:00. Coplas y romances del medievo.

Durante el horario de mercado: Zona de tabernas. Restauración y alimentación.

Itinerantes por todo el mercado

Todos los días durante el horario del mercado: personajes y seres fantásticos, música, danza, comedia, circo y malabares.

Domingo 28 de septiembre

1. Plaza del Machete

12.00: Jura del Machete.

12:30, 20.30. Espectáculo de circo y malabares.

13:00 y 18:30. Espectáculo circense con aéreos.

21:00. Espectáculo nocturno con fuego.

21:00. Concierto de calle.

2. Balconada San Miguel

12:00, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:30. Espectáculo infantil.

13:00. Espectáculo de malabares.

18:30. Espectáculo de magia.

Durante el horario de mercado:

Atracciones infantiles.

Exposición: Bestiario Medieval.

Exposición: Costumbres de la Edad Media.

3. Jardín de Falerina

18:00. Lucha de bandos entre Los Ayala y los Calleja.

Durante el horario de mercado:

Campamento medieval de las 3 culturas.

Vida de campamento, luchas, actividades participativas y campamento infantil.

Exposición: Armas.

Talleres de oficios antiguos.

4. Jardín anexo Auzolana pilotalekua

Durante el horario de mercado:

Exposición: Armas de asedio.

Exposición: Cámara de la tortura.

Exposición: Imprenta de Gutenberg.

Exposición informativa: Vitoria medieval.

5. Plaza Euskaldun Berria

12:00 y 13:30. Cuentos de Arabia.

12:00 y 18:00. Sonidos del desierto.

12:30, 14:00, 17:30 y 20:30. Danzas tribales y orientales.

19:00. Giro Sufí.

21:00. Espectáculo de fuego y malabares.

Durante el horario de mercado: Zoco árabe, teterías y alimentación.

6. Plaza Santa María

17:30, 19:00 y 20:30. Cuentos de la Edad Media.

20:00 y 21:00. Concierto de calle.

22:30. Espectáculo nocturno con fuego.

Durante el horario de mercado: Tabernas y restauración.

7. Plaza de la Burullería

11:00. Concurso de pintura infantil.

11:00. Concurso de pintura de adultos.

11:30, 13:00, 17:30, 18:00 y 19:00. Talleres participativos infantiles.

12:00, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30. Espectáculo infantil de títeres.

12:30. Concurso de atavíos.

17:45. Espectáculo de circo y acrobacias.

19:00. Espectáculo de gran formato: La captura de la bruja. Salida desde Plaza de la Burullería.

20:00. Danzas paganas.

21:30. Espectáculo de gran formato: El hechizo.

22:00. El aquelarre.

Durante el horario de mercado:

La aldea de las brujas. Adéntrate en el auténtico mundo de las brujas. ¿Te atreves a descubrirlo?

Exposición: Esparto y aperos de labranza.

Talleres de oficios antiguos.

Punto violeta.

8. Parque Teresa Sánchez de Bilbao (Jardín de Echanove)

11:00-14:30 y 17:00-21:30. Rincón infantil. El rincón de Suru.

11:30 y 13:00. Espectáculo infantil de títeres.

12:00. Espectáculo infantil: El libro de los cuentos.

18:30. Cuentacuentos: El árbol sabio.

19:00. Espectáculo de magia y humor.

Durante el horario de mercado:

Juegos medievales.

Juegos para la tercera edad

Atracciones infantiles.

Exposición: Mitología vasca.

9. Parking de la plaza Etxauri

13:30 y 22:30. Concierto de calle.

14:00. Coplas y romances del medievo.

Durante el horario de mercado: Zona de tabernas. Restauración y alimentación.