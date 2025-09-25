Estos son los cortes de tráfico y aparcamientos cerrados por el Mercado Medieval de Vitoria

En el parking de la plaza de Etxauri está prohibido aparcar desde este martes y hasta el lunes.

El Correo Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:41

La vigésima segunda edición del Mercado Medieval de Vitoria se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre. El evento ocupará una parte importante de las plazas y calles del Casco Viejo y afectará a la circulación y estacionamiento de vehículos. Estas son las afecciones.

Cortes y restricciones al tráfico

El 25 de septiembre, desde las 8:00 horas, hasta el 29 de septiembre, a las ocho de la mañana, quedarán cerradas al tráfico las siguientes calles: plaza del Machete, cuesta de San Vicente, Fray Zacarías Martínez, Santa María, Las Escuelas, plaza del Palacio de Escoriaza Esquível, plaza de Santa María, Sociedad Vascongada, Gasteiz, paseo de Los Arquillos, plaza de Villa Suso, palacio de Vidal Arrieta, cantón de Santa María, cantón de Santa Ana y plaza de la Burullería, Txikita.

El 26 de septiembre, desde las cuatro de la tarde, hasta el 30 de septiembre, a las 23:00 horas, se cerrará al tráfico la calle San Francisco desde la confluencia con Portal del Rey y Nueva Fuera; excepto para los vecinos o usuarios del garaje de la calle Olaguíbel y servicio público.

La calle Correría, desde su cruce con la calle cantón del Seminario hasta la calle cantón de las Carnicerías, quedará en doble sentido de circulación.

El 25 de septiembre, desde las ocho de la mañana, hasta el 29 de septiembre hasta las 8:00 horas, el acceso a la zona del Mercado Medieval de vehículos particulares y los destinados a carga y descarga se realizará por calle Correría, cuesta de San Vicente y el acceso a la calle Fray Zacarías Martínez desde portal de Arriaga.

Estacionamiento

Está prohibido aparcar en:

Plaza de Etxauri (parking del Casco Histórico), desde el 23 de septiembre, a las 08:00, hasta el 29 de septiembre a las 8:00 horas.

Parking de Aldabe, desde el 23 de septiembre, a las 8:00, hasta el día 29 de septiembre, a las 8:00. (Reservado a vehículos de la organización).

Estacionamiento reservado

Las personas participantes en el Mercado Medieval podrán aparcar sus vehículos, desde el 23 de septiembre, a las 8:00, hasta el 29 de septiembre, a las 8:00, en:

Calle Valladolid, en el tramo comprendido entre la calle Andalucía y la rotonda de plaza de las Vascongadas, a ambos lados y en ambas direcciones.

Carga y descarga

Los trabajos de carga y descarga en el interior del recinto del Mercado Medieval se podrán realizar los días 26, 27 y 28 de septiembre, entre las 7:30 y las 10:30 horas.

Este horario se hace extensivo a los vehículos de reparto que lleven productos a los establecimientos hosteleros localizados en las calles afectadas por el Mercado Medieval.

OTA

Atendiendo a la recomendación de la Autoridad vasca de la Competencia, del 9 de marzo de 2017, sobre gratuidad de determinados aparcamientos públicos de rotación en Vitoria, para compensar las dificultades para aparcar de las personas residentes en la zona afectada por el Mercado Medieval, durante los días de su celebración podrán estacionar en las plazas azules y verdes de OTA de todo el casco urbano.