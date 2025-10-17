El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pancartas exhibidas en la plaza de la Virgen Blanca durante la bajada de Celedón. Blanca Castillo

Vitoria sancionará a quienes coloquen pancartas a favor de los presos de ETA

El PP ha presentado una moción para retirar los emblemas que «hagan apología del terrorismo»

B. Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:46

Las pancartas de apoyo a los presos de ETA en las fiestas de La Blanca y también en los festejos de los barrios han sido ... una constante este verano. Y ante esta proliferación, el Partido Popular ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento para que se sancione a aquellas personas o asociaciones que coloquen emblemas que hacen «apología del terrorismo». Un texto al que se han sumado PSE y PNV con sus propias aportaciones y que ha sido finalmente aprobado con los votos favorables de estos tres grupos políticos. Elkarrekin se ha abstenido y EH Bildu se ha posicionado en contra. Todo ello, dentro de una sesión cargada de reproches cruzados y de bastante tensión dialéctica.

