Vitoria sancionará a quienes coloquen pancartas a favor de los presos de ETA

Las pancartas de apoyo a los presos de ETA en las fiestas de La Blanca y también en los festejos de los barrios han sido ... una constante este verano. Y ante esta proliferación, el Partido Popular ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento para que se sancione a aquellas personas o asociaciones que coloquen emblemas que hacen «apología del terrorismo». Un texto al que se han sumado PSE y PNV con sus propias aportaciones y que ha sido finalmente aprobado con los votos favorables de estos tres grupos políticos. Elkarrekin se ha abstenido y EH Bildu se ha posicionado en contra. Todo ello, dentro de una sesión cargada de reproches cruzados y de bastante tensión dialéctica.

En su escrito, el Partido Popular ha instado al equipo de Gobierno (PSE-PNV) a «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, exijan beneficios penitenciarios a presos de ETA o denigren a las víctimas del terrorismo», además de «identificar y sancionar a las personas o asociaciones responsables» de su colocación, así como a proceder a su retirada. A este texto, el PSE y PNV han añadido el compromiso consistorial con «la paz y la convivencia, así como el rechazo absoluto a toda manifestación, símbolo o pancarta que suponga una justificación, apología o exaltación de la violencia o del terrorismo». Además, inciden en mostrar «el máximo respeto y reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido la barbarie del terrorismo», con el compromiso a «seguir trabajando en la defensa de su memoria, dignidad y reparación».

Así, han manifestado que la colocación de este tipo de pancartas o mensajes en el espacio público supone una «vulneración de la convivencia» y han instado a la Policía Local y a la Ertzaintza a «seguir actuando con coordinación y eficacia para prevenir y sancionar estos hechos».

En este sentido, el concejal responsable del servicio de Limpieza, el socialista Pascual Borja, ha remarcado que en lo que va de año se han retirado más de 800 pancartas de este tipo en las distintas celebraciones que se han producido en Vitoria.

Duras acusaciones

El Pleno que ha debatido este asunto ha estado cargado de enorme tensión. Las críticas desde el PP y PNV hacia EH Bildu por no sumarse a la condena han sido furibundas. Tanto como la respuesta de los soberanistas señalando la deriva «electoralista» de estos dos partidos ante la «amenaza de fuga de votos hacia Vox».

«¿Cuál es la pancarta ofensiva que quitaría el PP? ¿La petición de vuelta a casa de los presos, las que piden la independencia, las que reivindican a Txiki y Otaegi que están reconocidos oficialmente como víctimas o las de Enviser? El PP las quitaría todas aunque sean reivindicaciones legítimas porque quiere tener la calle atada y bien atada», ha manifestado el concejal soberanista Xabier Ruiz de Larramendi.

«Sus presos tienen derecho a reivindicar que quieren ir a casa pero los muertos y las familias de los muertos, ¿van a volver a casa?», ha replicado el popular García Calvo, quien se ha ensañado con la portavoz de Bildu en el Ayuntamiento, Rocío Vitero, por no haber tomado la palabra.

«Usted comparte candidatura con personas condenadas por pertenencia a banda terrorista. Es igual que ellos y hace tiempo decidió en qué lado de la historia quiere estar y compartir partido con esos condenados por terrorismo, con Ernai y Jarrai, que el pasado domingo destrozaban mobiliario urbano y privado en Vitoria», le ha recriminado.

La violencia en las calles de Vitoria del pasado domingo en el enfrentamiento entre miembros de Falange y radicales de izquierdas también ha salido a la palestra. García Calvo ha denunciado el señalamiento público hacia el PP por parte de Bildu y ha asegurado que este miércoles le llamaron por la calle «asqueroso pepero hijo de puta». «Todos condenamos la actitud violenta de la Falange, pero no todos condenamos la borrokada de siempre que se financia con las txosnas», ha rematado.

La polémica política del verano

Esta iniciativa aprobada en el Pleno de Vitoria es muy similar a la que el Partido Popular de San Sebastián defendió recientemente en este Ayuntamiento de Donostia, y que resultó aprobada en la mayoría de sus puntos con el apoyo de PNV y PSE. Llega además después de una tensa sesión vivida el pasado viernes en el Parlamento vasco, cuando la parlamentaria popular Laura Garrido afeó a la consejera de Justicia, la socialista María Jesús San José, por no imponer sanciones. «No hay seguridad jurídica» para hacerlo, respondió esta.

En agosto, después de las últimas fiestas de la Virgen Blanca, PSE y PNV protagonizaron un encontronazo por este tema. A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), le molestó que el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), afirmase que existe «tolerancia» durante las fiestas con la colocación de carteles y pancartas que ensalzan a ETA y a los etarras presos. Calificó estas palabras de «no muy afortunadas» y las achacó a un supuesto «desconocimiento» del jeltzale. «La tolerancia ha sido cero. Cada mañana, los servicios de limpieza han retirado metros, metros y metros de pancartas en un trabajo de horas y con una vigilancia policial», dijo entonces Etxebarria.

Respecto al última Bajada de Celedón, la Fundación Fernando Buesa ya señaló que «de nuevo vimos pancartas por los presos de ETA. Los de siempre siguen ocupando y acaparando el espacio público con mensajes que impiden la convivencia y la memoria de las víctimas del terrorismo. ¿Hasta cuándo?». En este sentido, Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) también lamentó la «pasividad total de las instituciones públicas y de una parte de la sociedad» ante la «exaltación pública» a favor de ETA en las fiestas.