Vitoria y Salvatierra convocan marchas contra el cáncer este fin de semana

Vitoria y Salvatierra se visten de verde este fin de semana. La sexta edición de la Marcha Contra el Cáncer comenzará en la Plaza San ... Juan de la localidad de la Llanada alavesa el sábado 27 de septiembre. El domingo será el turno de Vitoria, con la undécima edición de esta carrera, que arrancará en la Virgen Blanca. Esta iniciativa, organizada por la asociación Contra el Cáncer en Álava con el apoyo de EL CORREO, destinará todo lo recaudado a proyectos de investigación oncológica.

En este fin de semana solidario, los vitorianos se calzarán las deportivas a las 11.30 horas para recorrer distintos puntos de la ciudad. Pasarán por el Paseo de la Florida, Fray Francisco y Senda, llegando a Armentia para después volver a la Virgen Blanca. Raúl Pérez y Axier Urresti, protagonistas del Reto 24 horas en bici indoor que se llevó a cabo en mayo, serán los embajadores y encargados de cortar la cinta.

Horarios La salida vitoriana se realizará el domingo a las 11.30, la de la Llanada será el sábado a las 9.00

Una vez finalizada la prueba, se podrá disfrutar de un pintxo-pote solidario en la Virgen Blanca, clases de zumba, talleres de ciencia para los más pequeños y talleres de prevención para todas las edades. También se contará con la presencia de investigadoras que desarrollan sus proyectos con ayuda de Contra el Cáncer en Álava, que atenderán las preguntas del público y explicarán sus investigaciones.

El sábado, la marcha de Agurain, organizada por el club de jubilados 'Nuestra Señora de Sallurtegui', comenzará a las 9.00 horas y hará un recorrido de siete kilómetros apto para todos. Tras salir de la plaza San Juan, se continuará por Santa María, San Jorge, Oriamendi, La Magdalena, La Madura, las eras de San Juan, Apategi, Senda de Langarika y, por último, se volverá a la plaza inicial.

Programa Al finalizar la prueba habrá un pintxo-pote solidario en la Virgen Blanca y varios talleres

La asociación recalca que «es necesaria la implicación de toda la sociedad alavesa para conseguir el reto de alcanzar el 70% de supervivencia de esta enfermedad y acciones como esta contribuyen a ello». Lo recaudado se destinará a estudios oncológicos, en concreto a proyectos como el de la investigadora Helena García, de EHU, que analiza la metástasis hepática en el cáncer de colon.

Inscripciones

Los ciudadanos podrán apuntarse a la marcha vitoriana de manera online en la web de la asociación y presencial en la tienda de deportes de El Corte Inglés. Las camisetas se podrán recoger mañana y el viernes desde las 10.00 a las 21.00 horas, y el sábado de 10.00 a 14.00. En Agurain las inscripciones se realizan en el centro de jubilados.