Una multitudinaria marcha contra el cáncer celebrada el año pasado en Vitoria. Jesús Andrade

Vitoria y Salvatierra convocan marchas contra el cáncer este fin de semana

La recaudación en ambos eventos solidarios se destinará a proyectos de investigación oncológica de manera íntegra

Ania Ibañez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:08

Vitoria y Salvatierra se visten de verde este fin de semana. La sexta edición de la Marcha Contra el Cáncer comenzará en la Plaza San ... Juan de la localidad de la Llanada alavesa el sábado 27 de septiembre. El domingo será el turno de Vitoria, con la undécima edición de esta carrera, que arrancará en la Virgen Blanca. Esta iniciativa, organizada por la asociación Contra el Cáncer en Álava con el apoyo de EL CORREO, destinará todo lo recaudado a proyectos de investigación oncológica.

