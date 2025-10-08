Vitoria saca de nuevo el concurso para llevar la fibra óptica a las zonas de sombra del Casco Viejo

El Ayuntamiento de Vitoria vuelve a intentar que alguna empresa de telefonía instale las acometidas necesarias para que la fibra óptica llegue a los 300 ... hogares y establecimientos del Casco Viejo que viven en 'zona de sombra' desde hace dos años. Tras el fin del ADSL, una parte del barrio medieval se quedó sin poder acceder a una conexión rápida a internet en las mismas condiciones que el resto de la ciudad e instalarla no resulta por lo visto atractivo para las empresas debido, entre otras cuestiones, a las dificultades añadidas de tener que actuar en un área patrimonial. En mayo, tras un acuerdo con EH Bildu, el Gobierno Local destinó 150.000 euros a un plan para llevar la fibra hasta la puerta de 30 portales de 14 calles pero nadie se interesó.

A preguntas del concejal de Elkarrekin Oscar Fernández, la responsable de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal, ha anunciado que vuelve a sacarse el concurso para estos trabajos por el mismo importe. A fin de hacer la obra más atractiva para las compañías, se ha decidio agrupar los puntos de actuación por zonas, «para reducir costes de repavimentación y desplazamiento».

Artolazabal ha aprovechado para criticar la falta de colaboración por parte de Telefónica, firma a la que el Ayuntamiento lleva pidiendo desde hace tiempo información sobre sus puntos de acometida en el subsuelo del Casco Viejo. «Su supiéramos lo que hay bajo tierra cuando abrimos las calles, el trabajo sería más sencillo. Ahora tenemos aproximación pero no certeza y eso genera un tipo de incomodidad».

Los plazos que se manejan ahora apuntan a 2026. Se licitará y si alguna empresa se interesa dispondrá de dos meses para hacerse con los suministros y de cuatro para la obra. Esta situación no impedirá que los afectados puedan a acogerse a ayudas para llevar más tarde la fibra óptica hasta sus casas y negocios, ha agregado Artolazabal.