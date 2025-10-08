El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria saca de nuevo el concurso para llevar la fibra óptica a las zonas de sombra del Casco Viejo

Volverá a ofrecer 150.000 euros a las empresas de telefonía para las acometidas con la diferencia de que ha agrupado los portales

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:47

El Ayuntamiento de Vitoria vuelve a intentar que alguna empresa de telefonía instale las acometidas necesarias para que la fibra óptica llegue a los 300 ... hogares y establecimientos del Casco Viejo que viven en 'zona de sombra' desde hace dos años. Tras el fin del ADSL, una parte del barrio medieval se quedó sin poder acceder a una conexión rápida a internet en las mismas condiciones que el resto de la ciudad e instalarla no resulta por lo visto atractivo para las empresas debido, entre otras cuestiones, a las dificultades añadidas de tener que actuar en un área patrimonial. En mayo, tras un acuerdo con EH Bildu, el Gobierno Local destinó 150.000 euros a un plan para llevar la fibra hasta la puerta de 30 portales de 14 calles pero nadie se interesó.

