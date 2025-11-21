Vitoria renovará el césped y las instalaciones del campo de Adurtzabal

El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes destinar 664.308 euros a la renovación del césped y ... las instalaciones del campo de fútbol de Adurtzabal. Una actuación que busca dar una solución a una vieja reclamación del San Ignacio. Su equipo de Tercera División lleva dos temporadas disputando sus partidos como local en Los Astrónomos, en el barrio de Santa Lucía, y esta campaña además entrena en Betoño, instalaciones que no puede utilizar en días de lluvia y que le ha llevado a desplazarse hasta Salvatierra.

La superficie de juego actual, señala el Consistorio, está «al final de su vida útil por lo que precisa de su sustitución». De manera que el objetivo es proporcionar al campo de unos recursos óptimos. El nuevo tapete a instalar es de última generación compuesto por polietileno de alta densidad y combinando dos tonalidades de color verde, que le proporcionan una estética de césped recién cortado. Asimismo, se renovará su sistema de riego además de estrenar nuevas porterías y redes de protección con la inversión.

A falta de que el contrato salga a licitación, el objetivo es que Adurtzabal estrene nuevo césped la próxima temporada. Los trabajos tendrán una duración de tres meses, por lo que todo indica que se aprovechará el parón de la competición en verano para acometer las obras. No hay que olvidar que, pese a que el equipo de Tercera del San Ignacio ya no utiliza estas instalaciones, el resto de equipos de fútbol base sí que compiten en Adurtzabal.

Junto a Olaranbe y Zaramaga

«La principal novedad de la lámina verde del renovado campo de Adurtzabal será la de estar instalada sobre una base elástica prefabricada, en lugar de tener como hasta ahora los rellenos habituales de caucho o arena y que además mejora las condiciones del césped», ha explicado Rodríguez. Será el tercer campo de las instalaciones municipales que cuente con ese novedoso sistema de la base elástica, además de los del campo 3 de Olaranbe y Zaramaga.«

Con el programa de renovación y actualización de la superficie en las instalaciones de Olaranbe, Zaramaga y Adurtzabal, el gabinete Etxebarria habrá destinado un total de 1,46 millones de euros para la mejora de una red de campos municipales que componen un total de 21 complejos. «El objetivo de modernizar la red de 21 campos de fútbol municipales afianza a Vitoria como una ciudad referente en instalaciones deportivas».