Blanca Castillo

Vitoria renovará el césped y las instalaciones del campo de Adurtzabal

El Ayuntamiento destinará 664.000 euros a los trabajos que durarán tres meses y que dan respuesta a las reclamaciones del San Ignacio

E. C.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes destinar 664.308 euros a la renovación del césped y ... las instalaciones del campo de fútbol de Adurtzabal. Una actuación que busca dar una solución a una vieja reclamación del San Ignacio. Su equipo de Tercera División lleva dos temporadas disputando sus partidos como local en Los Astrónomos, en el barrio de Santa Lucía, y esta campaña además entrena en Betoño, instalaciones que no puede utilizar en días de lluvia y que le ha llevado a desplazarse hasta Salvatierra.

