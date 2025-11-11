El San Ignacio, el equipo de fútbol de Vitoria que se muda a 28 kilómetros por la lluvia El Ayuntamiento vitoriano facilitó el uso de los campos de hierba natural de Betoño, pero con la condición de usar el polideportivo en caso de «intensas» precipitaciones

Jon Ander Goitia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:09

El San Ignacio se ha convertido en un equipo de fútbol nómada que carga continuamente con los balones y el material para seguir compitiendo. Hace tres temporadas que este histórico equipo de Adurza (milita en Tercera División) abandonó Adurtzabal porque su avanzado deterioro no superaba los controles de seguridad de la Federación. Desde entonces, juega como 'local' en Los Astrónomos, en el barrio de Santa Lucía y también de titularidad municipal. Un desplazamiento corto en comparación con los entrenamientos. Los días de lluvia tienen que ir hasta Salvatierra, a 28 kilómetros.

Los mismos motivos de «seguridad» que impiden al San Ignacio competir en Adurtzabal son los que llevaron a la directiva a buscar un campo alternativo para los entrenamientos. Sin embargo, en esta ocasión Los Astrónomos no entraba en la ecuación. En las instalaciones, en las que se ejercitan 20 equipos del Iru-Bat, no hay huecos libres. De manera que alcanzaron un acuerdo con el Ayuntamiento para 'mudarse' a Betoño, donde se les abrieron las puertas de los campos 3 y 4, ambos de hierba natural. Y es el tipo de césped el origen del nuevo contratiempo del equipo vitoriano.

Hace dos semanas, coincidiendo con los días de lluvia, los jardineros les impidieron hacer uso del campo. «Con el fin de evitar el deterioro del césped durante los episodios de lluvia intensa, desde el Servicio de Deporte se facilita la posibilidad de realizar los entrenamientos en el polideportivo», explican desde el Ayuntamiento, quien fijó estas condiciones en el acuerdo.

El club, sin embargo, consciente de que no cumple los requisitos mínimos para desarrollar un entrenamiento de fútbol, ha buscado una nueva solución. En este caso, fuera de Vitoria. El pasado viernes, ante la previsión de lluvias, se trasladaron a Salvatierra. Una opción (también cuentan con Araia) a la que recurrirán, al menos durante el invierno, para poder mantener la preparación.