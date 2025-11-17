Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano Tras cuatro años cerrada, Pagazuri reabrirá sus puertas este jueves con una nueva imagen, seis pistas de última generación, zona de ocio y oferta gastronómica

N. Salazar Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29 | Actualizado 11:42h.

Cuatro años después, Vitoria recupera su emblemática bolera americana. Pagazuri, ubicada en el barrio de Coronación, reabrirá sus puertas este jueves y lo hará con una nueva imagen. Se mantienen las seis pistas de bolos y la zona recreativa, pero el negocio ampliará su oferta al sumar también un bar y un restaurante. Estos dos espacios hosteleros se ubicarán en la planta superior, que hasta ahora se empleaba como almacén. El objetivo de esta apuesta, avanzan sus gerentes, es abarcar a un mayor público.

La transformación ha sido integral. La nueva Pagazuri mantiene la esencia y el espíritu del local original, pero lo combina con un concepto moderno de ocio y gastronomía. El espacio, totalmente reformado y distribuido en dos plantas con acceso directo a pie de calle, incorpora ahora seis pistas de bolos de última generación, además de billares, futbolines, dianas electrónicas y mesas de air hockey, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional.

En el ámbito gastronómico, Pagazuri presenta una propuesta inspirada en la cocina americana contemporánea: desayunos estilo USA, hamburguesas gourmet, costillares, entrantes clásicos y una cuidada oferta de coctelería. Unas escaleras interiores -también habrá ascensor- conectarán con el piso superior, dedicado solo a la gastronomía.

Incendio

La bolera Pagazuri estrenó sus seis pistas en 1978. Su actividad y los «strike» (cuando se consigue derribar todos los bolos de una única tirada) se mantuvo hasta 2015, cuando los anteriores propietarios bajaron la persiana por jubilación. Hubo que esperar dos años para que la actividad volviese al interior de este local ubicado en la calle Tenerías. Aunque esa vuelta fue accidentada.

En 2021 un incendio obligó a clausurar el negocio. La alarma saltó poco antes de las seis de la mañana y los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar las llamas. El fuego generó daños en todo el establecimiento por el humo y el calor. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos ni tampoco fue necesario desalojar a los vecinos de este bloque de viviendas. Este suceso supuso de nuevo su fin.

