El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano

Tras cuatro años cerrada, Pagazuri reabrirá sus puertas este jueves con una nueva imagen, seis pistas de última generación, zona de ocio y oferta gastronómica

N. Salazar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Cuatro años después, Vitoria recupera su emblemática bolera americana. Pagazuri, ubicada en el barrio de Coronación, reabrirá sus puertas este jueves y lo hará con una nueva imagen. Se mantienen las seis pistas de bolos y la zona recreativa, pero el negocio ampliará su oferta al sumar también un bar y un restaurante. Estos dos espacios hosteleros se ubicarán en la planta superior, que hasta ahora se empleaba como almacén. El objetivo de esta apuesta, avanzan sus gerentes, es abarcar a un mayor público.

La transformación ha sido integral. La nueva Pagazuri mantiene la esencia y el espíritu del local original, pero lo combina con un concepto moderno de ocio y gastronomía. El espacio, totalmente reformado y distribuido en dos plantas con acceso directo a pie de calle, incorpora ahora seis pistas de bolos de última generación, además de billares, futbolines, dianas electrónicas y mesas de air hockey, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional.

En el ámbito gastronómico, Pagazuri presenta una propuesta inspirada en la cocina americana contemporánea: desayunos estilo USA, hamburguesas gourmet, costillares, entrantes clásicos y una cuidada oferta de coctelería. Unas escaleras interiores -también habrá ascensor- conectarán con el piso superior, dedicado solo a la gastronomía.

Incendio

La bolera Pagazuri estrenó sus seis pistas en 1978. Su actividad y los «strike» (cuando se consigue derribar todos los bolos de una única tirada) se mantuvo hasta 2015, cuando los anteriores propietarios bajaron la persiana por jubilación. Hubo que esperar dos años para que la actividad volviese al interior de este local ubicado en la calle Tenerías. Aunque esa vuelta fue accidentada.

En 2021 un incendio obligó a clausurar el negocio. La alarma saltó poco antes de las seis de la mañana y los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar las llamas. El fuego generó daños en todo el establecimiento por el humo y el calor. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos ni tampoco fue necesario desalojar a los vecinos de este bloque de viviendas. Este suceso supuso de nuevo su fin.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  2. 2

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  3. 3

    Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad de Vitoria
  4. 4 La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: llega el frío intenso a Álava y podrían caer los primeros copos en Vitoria
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria
  9. 9 Álava brilla en el mayor concurso mundial de quesos
  10. 10

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano

Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano