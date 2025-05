Vitoria recalifica 5 solares para 623 pisos en Lakua, donde no prevé más equipamientos

Lakua es el primer barrio «extra-ronda» de Vitoria. Así califica el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (en fase final aprobación) a los ... distritos surgidos de las dos últimas expansiones de Vitoria, la de los 90 que dio origen a Lakua -integra Sansomendi, Arriaga, Lakua e Ibaiondo- y la de 2003 que permitió los nuevos desarrollos de Armentia, Zabalgana, Aretxabaleta y Salburua. Pues bien, el nuevo planeamiento defiende una ciudad más cohesionada, que crezca hacia adentro en lugar de consumir más suelo. Y en ese coser costuras urbanísticas ha llegado a la conclusión de que Lakua necesita retoques. Le sobran parcelas para equipamientos y la decisión del Gabinete Etxebarria de la mano de Elkarrekin ha sido la de recalificar cinco parcelas en desuso de este barrio para poder levantar allí en el futuro hasta 623 viviendas.

Las cifras 52 viviendas por hectárea hay de media en Lakua, que incluye Sansomendi, Arriaga. Lakua e Ibaiondo. Es el primer macrobarrio de Vitoria y en él viven cerca de 50.000 personas.

1.500 firmas han reunido los vecinos para tratar de frenar la recalificación y destinar los terrenos a canchas.

Dos centros cívicos y tres centros de salud hay en Lakua, la sede del Gobierno y de la Seguridad Social, colegios, institutos, parques...

«Lakua tiene menor densidad de la deseable y un importante sobredimensionamiento de dotaciones públicas», justifican los redactores del Plan General en la memoria informativa de este estratégico documento. Es el mismo argumento que empleó ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, para explicar a los miembros de la plataforma 'Más pelotas y menos pelotazos' que ha reunido 1.500 firmas en contra, el porqué de la recalificación de unos solares cerca de la plaza de Cataluña en los que ellos querían ver crecer canchas deportivas. La medida es «irreversible», anunció Rodríguez.

El Sur Son pisos que estaban previstos en el Campo de los Palacios, Olárizu y Goikolarra

En realidad, esta recalificación de terrenos obedece a tres permutas. La capacidad edificatoria que se pierde en un lado de la ciudad se recupera en otro. En este caso se trata de encontrar espacios para viviendas que iban previstas en el Campo de los Palacios (junto a URSSA), en la Avenida de Olárizu (en el solar de las casas okupadas de Esmaltaciones) y en Goikolarra. En los dos primeros casos, el cambio viene motivado de reducir la presión urbanística en el Sur y mejorar las conexiones con el Anillo Verde. «Por interés general», según defendieron tanto Rodríguez como el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández, formación en la que se ha apoyado el PSE-PNV para dar el visto bueno al Plan General y con él a esta recalificación.

Así, los aprovechamientos del Campo de los Palacios pasarán a solares de las calles Landaberde (151 viviendas) y Sierra de Andía (128). En el caso del solar de la Avenida de Olárizu, que albergó en su día el barrio de 'Las porce', las casas previstas pasarán a terrenos de las calles Baiona (131) y Urbasa (179). La quinta parcela recalificada se encuentra ubicada en la zona de Landaberde-Río Bayas y en este caso se trasladan allí 34 de los pisos previstas en un solar de Aretxabaleta-San Miguel (Goikolarra) en el que levantarán casas unifamiliares y de baja densidad.

'Menos pelotazos'

La superficie de las cinco parcelas dotacionales que acabarán acogiendo pisos suma 26.663 metros cuadrados «cifra muy inferior a los 112.000 metros cuadrados que constituye el límite máximo a recalificar a uso residencial en el barrio de Lakua», prosigue la memoria del Plan General. Es decir, aún hay más espacio para la redensificación en un barrio en el que existen ahora 52 viviendas por hectárea, muy por debajo de las 80 que se consideran «rango de densidad adecuado para una ciudad sostenible».

Redensificación El ratio más «sostenible» es de 80 viviendas por hectárea y enLakua hay 52

Los miembros de la plataforma 'Más pelotas y menos pelotazos' no están de acuerdo con las cifras. En el entorno de las calles Zarauz, Lleida o Girona, donde se va a recalificar una estas parcelas, la densidad de viviendas por hectárea, sostuvo ayer Rosa Ortiz de Mendivil, es de 75. «Era la única parcela libre de un sector donde no hay más que ladrillo y asfalto. Llevábamos 20 años esperando un equipamiento», lamentó la portavoz. Los niños pequeños y los adolescentes, se quejó, juegan en los jardines interiores o en los soportales «porque no hay espacio para el juego, ni canastas, ni porterías...».

Los vecinos, que han reunido 1.500 firmas de apoyo a sus medidas, han pedido amparo a la Síndica y al Ararteko contra lo que consideran «un abuso» y un «pelotazo urbanístico».

No les va a servir de mucho porque esta recalificación es «irreversible», ya que está dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria, que ha entrado en su fase final, indicó Borja Rodríguez. El concejal de Urbanismo aseguró que el documento, que se espera aprobar para finales de agosto, ya tiene el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y está a expensas de recibir las autorizaciones ambientales.