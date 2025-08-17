Vitoria se queda sin viviendas en alquiler por debajo de los 900 euros al mes

La escalada de los precios del alquiler sigue atropellando a las administraciones públicas. A la espera de que el Gobierno vasco incremente el tope de ... renta para otorgar las ayudas Gaztelagun, que dan hasta 300 euros a los jóvenes para ayudarles a pagar sus arrendamientos, la subida del alquiler máximo a subvencionar desde los 800 hasta los 900 euros será de una utilidad escasa en Vitoria. Al menos, así lo reflejan los principales operadores del mercado inmobiliario.

Según un estudio de Fotocasa, por debajo de este rango no hay ni una sola vivienda en la capital alavesa. '0,0%' reflejan las tablas por ciudades cuando llegan a Vitoria en el informe del portal inmobiliario, muy lejos del 31% que en España sí se sitúa por debajo de esa renta. La capital alavesa es la única del país, según este portal, en la que es imposible encontrar alquileres por debajo de ese precio. Aun así, tampoco es misión sencilla en el resto de Euskadi. En Bilbao, por ejemplo, apenas un 4,3% de los apartamentos se sitúan por debajo de esos 900 euros. En San Sebastián son menos aún, un 1,5%, pero la ciudad guipuzcoana tiene un cálculo distinto para conceder las ayudas que les permite elevar ese tope de los alquileres hasta los 991,8 euros.

Más allá de la estadística, un simple vistazo por internet confirma lo que sostiene Fotocasa. En Vitoria, este portal sólo anuncia cuatro apartamentos por 900 euros o menos de los 36 ofertados en la capital alavesa. En Idealista, mismo panorama: apenas hay ocho de las 88 casas en alquiler en ese rango. Pisos.com directamente no oferta ni un sólo domicilio por menos de esa cuantía y lo mismo sucede en la mayoría de agencias locales.

«Si tenemos en cuenta el significativo ritmo de encarecimiento del alquiler, se observa que cada vez hay menos viviendas que se ofrezcan por 600 € o 900 € en el mercado», afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, después de la presentación de ese estudio.

De ese encarecimiento también dan cuenta los propios datos oficiales del Gobierno vasco. Según la estadística del mercado del alquiler que publica el Departamento de Vivienda, la demanda de arrendamientos en Vitoria ha hecho que la oferta haya pasado de 5.492 viviendas alquiladas a 9.923. Y a pesar de que los alquileres se han duplicado en la ciudad, el precio en los últimos cinco años se ha disparado un 21,6%.

El Consejo Económico y Social (CES) Vasco también ha llamado la atención sobre este problema en su memoria socieconómica de 2024 que entregó al lehendakari al principio del verano. «La oferta de vivienda en alquiler continúa siendo insuficiente, tanto en el segmento privado como en el público. Además, las rentas del alquiler privado se mantienen elevadas en relación con la capacidad de pago de las personas demandantes, lo que dificulta su acceso», sentencia la institución en su informe.

A eso se suman los datos de un estudio específico del Observatorio de Vivienda que, en colaboración con la EHU, estima que un tercio de los inquilinos alaveses ya gasta más del 40% de su sueldo en pagar la renta que le permite tener un techo donde dormir.

El CES asegura que «esta problemática se ha acrecentado en los últimos años». «Nos preocupa el impacto que tiene en amplios colectivos, particularmente en la juventud y las personas con menos recursos», afirman. «Ante este contexto, destacamos desde el CES la importancia de potenciar y ejecutar las políticas de vivienda», sostiene el documento.

Para combatir este problema, no obstante, hay medidas en marcha. La más inminente es la declaración de la zona tensionada, que debería contribuir a poner un dique de contención legal a la subida de los alquileres. A principios de verano, el Ayuntamiento remitió la solicitud al Gobierno vasco. Ahora es Lakua quien debe elaborar la orden legal para habilitar esta medida, que deberá respetar un plazo de 20 días para recibir alegaciones, lo que ya llevará los plazos, como mínimo, hasta septiembre.

Este tipo de declaraciones suelen venir acompañadas de un paquete de medidas más amplio. En Vitoria, el Gobierno municipal habla de un «plan de choque» a desplegar en tres años. Fuera del tope a los alquileres, la medida estrella es la construcción de 2.975 pisos en la ciudad, algo para lo que Etxebarria se ha dado tres años. De estas casi 3.000 nuevas viviendas, el 53% se destinarán al alquiler protegido. ¿De dónde van a salir todos esos nuevos apartamentos? Fundamentalmente, de convenios entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. Del documento firmado en febrero de 2024 quedan todavía por levantar 642 casas. Además, la capital y el Departamento de Vivienda negocian un nuevo convenio que desbloqueará otros 950 hogares en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. 1.383 más saldrán de promociones para viviendas sociales y tasadas impulsadas desde el sector privado.

Los otros pilares de ese «plan de choque» alternan entre medidas punitivas como el recargo de un 50% en el IBI para los pisos vacíos y otras más de corte positivista como las ayudas a la rehabilitación. Además, está pendiente la activación de la ordenanza para permitir pisos en lonjas a pie de calle.

Pero la pregunta del millón sigue sin resolver: ¿A cuánto se limitarán los precios de los alquileres cuando se active la zona tensionada? Está en manos de Eustat dar con esa cifra mágica, el conocido como índice de precios de referencia. Las últimas previsiones que había dado el Gobierno vasco fijaban en «septiembre» la fecha en la que estarían los topes de Álava, pero los de Gipuzkoa deberían haber estado en mayo y aún no han llegado. Cuando San Sebastián fue declarada zona tensionada, en el mes pasado, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso apuntó a «finales de septiembre» como la fecha en la que se publicarían los topes de renta. En el caso de Vitoria, cuando se active la medida se aplicará en toda la ciudad a excepción de sus zonas rurales.