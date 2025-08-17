El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una pareja mira pisos en el escaparate de una inmobiliaria. Avelino Gómez

Vitoria se queda sin viviendas en alquiler por debajo de los 900 euros al mes

Es la que menos pisos baratos ofrece de España, según un estudio de Fotocasa. La subida de precios deja sin efecto las ayudas del Gobierno vasco a los jóvenes

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:10

La escalada de los precios del alquiler sigue atropellando a las administraciones públicas. A la espera de que el Gobierno vasco incremente el tope de ... renta para otorgar las ayudas Gaztelagun, que dan hasta 300 euros a los jóvenes para ayudarles a pagar sus arrendamientos, la subida del alquiler máximo a subvencionar desde los 800 hasta los 900 euros será de una utilidad escasa en Vitoria. Al menos, así lo reflejan los principales operadores del mercado inmobiliario.

