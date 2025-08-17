El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

109 personas compiten por cada nueva vivienda

Uno de cada cinco anuncios en la ciudad duran menos de una semana en el mercado

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:10

Prueba del desajuste entre oferta y demanda en el alquiler en Vitoria es que los anuncios se han convertido en una auténtica batalla por hacerse ... con un nuevo piso. Según datos de Idealista, la capital alavesa es el punto de España en el que más disputado está cada arrendamiento. Entre abril y junio de este año fueron 109 las personas se interesaron de media por cada nueva vivienda que salió al mercado. Por ponerlo en perspectiva, la segunda ciudad detrás de Vitoria es Barcelona (95) y la media de España son 38 contactos por apartamento antes de que sea dado de baja.

