109 personas compiten por cada nueva vivienda

Prueba del desajuste entre oferta y demanda en el alquiler en Vitoria es que los anuncios se han convertido en una auténtica batalla por hacerse ... con un nuevo piso. Según datos de Idealista, la capital alavesa es el punto de España en el que más disputado está cada arrendamiento. Entre abril y junio de este año fueron 109 las personas se interesaron de media por cada nueva vivienda que salió al mercado. Por ponerlo en perspectiva, la segunda ciudad detrás de Vitoria es Barcelona (95) y la media de España son 38 contactos por apartamento antes de que sea dado de baja.

Ese altísimo interés provoca, en consecuencia que las viviendas 'vuelen' literalmente de los portales. La propia Idealista sostiene que uno de cada cinco pisos publicado en su web apenas pasa una semana sin que esté alquilado en la capital alavesa. El 10% no aguanta ni un solo día.

El dato es diametralmente opuesto en el lado de la demanda. Según los datos del propio Observatorio de Vivienda, los alaveses son los que más tardan en encontrar un piso en alquiler. A un 35,5% de esos inquilinos en potencia les cuesta más de un año en dar con una vivienda para arrendar, aunque este problema se agudiza más entre los trabajadores mayores de 45 años que entre los jóvenes. Ese colectivo es el que más tarda en conseguir la casa y el casero adecuado, más incluso que los jubilados.

Aquí también influye el origen. Los españoles nacionalizados –es decir, que no nacieron en España pero cuentan con el título de nacional– o con doble nacionalidad son los que más tardan en dar con un alquiler que les encaje. Estos lo tienen más complicado aún que los extranjeros. Entre los foráneos que vienen a vivir a Álava sin comprar, los europeos son los que menos tienen que esperar: el 63,4% dan con un apartamento en menos de tres meses. Con todo, los españoles de nacimiento (64,8%) son los que menos problemas tienen.