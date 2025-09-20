Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros

Quienes salgan a las calles de Vitoria con sus mascotas tendrán que limpiar sus orinas, tal y como ahora están obligados a hacer con la ... retirada de sus excrementos. Se trata de la gran novedad de la nueva Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía que se está tramitando en el Ayuntamiento y que podría ver la luz aproximadamente dentro de un año. En el texto que está confeccionando el Servicio de Salud Pública se recoge dicha obligatoriedad de limpiar la orina de esos compañeros de cuatro patas, bajo pena de multa a quien sea pillado en falta. La sanción estará tipificada como «leve», la menos importante en una escala de tres niveles. Y aunque en el texto todavía no se han fijado las cuantías definitivas, en la normativa actual dichas infracciones son castigadas con «hasta 750 euros».

Por ponerlo en perspectiva, según la actual ordenanza, en vigor desde 2014, entre las infracciones de menor nivel se encuentra no recoger las heces que queden depositadas en «las vías, parques y espacios públicos urbanos, jardines y en general en cualquier lugar destinado al ornato y/o tránsito de personas». Un texto que será, casi con total seguridad, similar al que se aprobará para castigar las micciones que se queden sin limpiar.

En su contexto 2026 Será el año en el que el Ayuntamiento de Vitoria prevé aprobar la nueva Ordenanza Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales, que sustituirá a la que rige actualmente en vigor desde 2014.

Habrá que limpiar la orina en la vía pública El texto incluirá la obligatoriedad de limpiar la orina de las mascotas en las calles, que se suele realizar con una mezcla de agua y desinfectante.

La ciudadanía pide más mano dura Dentro de las aportaciones a la nueva ordenanza, una de las reclamaciones es que se extreme la vigilancia de las personas que cometen este tipo de actuaciones incívicas.

En dicho documento, que rige actualmente la tenencia de animales, las infracciones leves llevan aparejada una multa máxima de 750 euros. Pero en la práctica, quienes actualmente son sorprendidos sin recoger las cacas de sus mascotas están siendo sancionados con 200 euros, que se quedan en 120 si se ejerce el pronto pago. Todavía está por determinar si en el nuevo documento Salud Pública incrementa estas penalizaciones o las mantiene en los registros actuales.

Lo que es evidente es que esta decisión cuenta con el visto bueno de la ciudadanía porque, entre las aportaciones en consulta pública a la nueva ordenanza, esta medida de hacer obligatoria la limpieza de los orines de los animales ha recabado un gran apoyo. En total, se presentaron 14 consideraciones en relación a este punto, favorables a la medida en su inmensa mayoría.

Solo tres de ellas se mostraban contrarias a la forzosa retirada de los orines «por la complejidad» de afrontar esta operación ante «la imposibilidad de portar botellas suficientes para limpiar todas las posibles micciones» o también reflejando el «perjuicio medioambiental que supone el uso de productos jabonosos y el posible riesgo de caídas y/ resbalones de las personas viandantes».

Aceptación La implantación de esta nueva medida ha sido acogida de manera muy satisfactoria por los vecinos de la ciudad

«Esta propuesta referida a las obligaciones de limpieza, incidiendo en la obligatoriedad de la recogida de los excrementos y de la limpieza de los orines, ha sido la más numerosa de las presentadas y se considera oportuna para su integración en la nueva ordenanza a elaborar», señala el escrito de Salud Pública que valora las aportaciones ciudadanas.

De la misma manera, en las reclamaciones populares se ha solicitado «una mayor vigilancia» para el cumplimiento de la obligación ya existente de la recogida de las deposiciones en la vía pública, ya que en muchos casos se entiende que no se está prestando la atención necesaria a estas infracciones.

3 Denuncias Fueron las que tramitó en 2024 la Policía Local a personas que fueron sorprendidas sin recoger las deposiciones de sus mascotas en las calles de Vitoria con multas de 200 euros.

Y es que, una cosa es que exista una normativa que obligue a retirar las deyecciones de las mascotas de las calles de la ciudad y otra bien distinta que se esté cumpliendo. Y mucho menos, castigando desde que se comenzó a sancionar en 2017. En el primer año en vigor de la normativa, se impusieron 37, pero desde entonces la cifra se ha ido reduciendo cada año hasta resultar insignificante en el último ejercicio.

Así, lo largo de 2024 solo se tramitaron tres multas en todo el año a personas que fueron sorprendidas por la Policía Local dejando las heces de sus animales de compañía sin recoger. El registro más bajo desde que se empezaron a tramitar denuncias por este comportamiento incívico.

Una cifra irrelevante teniendo en cuenta que son muchos aún quienes no cumplen con esta obligación. Desde el Ayuntamiento se escudan en la dificultad que tienen los agentes policiales para pillar a los infractores en el momento justo en el que se comete el hecho sancionable. Pero han reflejado que quizá sea necesario emprender «campañas de vigilancia intensiva» que propicien que los vecinos sean más cuidadosos en este sentido y no se acumulen la quejas por la presencia de excrementos en las calles.

Necesidades A las bolsas de plástico que se usan para recoger los excrementos habrá que añadir una botella para rociar sobre la orina

La inclusión de la obligatoriedad de limpiar los pises de los animales de compañía en la nueva ordenanza que pretende poner en marcha Vitoria a lo largo de 2026 no es para nada una medida pionera en España. Son muchos los municipios que ya penalizan a los vecinos que muestran este comportamiento en la vía pública. Sin ir más lejos, Bilbao aprobó el pasado mes de marzo su propia normativa y en la misma se recogen multas de hasta 3.000 euros por este motivo. Eso sí, el mayor riesgo en este sentido acecha a los vecinos de Sevilla, que se exponen a una sanción de hasta 30.000 euros –la mínima es de 750– si les pillan 'in fraganti'.

En esta tesitura, los vitorianos deberán acostumbrarse a acompañar las bolsas de plástico que ahora portan para recoger las cacas de sus mascotas con una botella con la que rociar las micciones y hacerlas desaparecer.

¿Cómo se limpia?

La recomendación más común es llevar en este depósito una mezcla de agua y vinagre blanco, zumo de limón o bicarbonato, ya que estas composiciones neutralizan los olores y tienen propiedades desinfectantes. También el agua oxigenada es una solución adecuada, así como productos que cuenten con oxígeno activo o lejía diluida en agua y siempre rebajada para evitar que dañe las superficies del espacio público. De la misma manera, en las tiendas de animales especializadas ya hay a la venta productos específicos de limpieza.

Para concienciar a la ciudadanía, algunos ayuntamientos repartieron ellos mismos botellas para que los ciudadanos las comenzasen a usar. Y los hay que también han confeccionado manuales explicativos sobre cómo hay que actuar en la limpieza. Así, entre las recomendaciones está la de que los animales realicen sus necesidades fisiológicas «en los sumideros de la red del alcantarillado, en la parte inferior de la acera, en los alcorques de los árboles, solares o en los lugares habilitados».