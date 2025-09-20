El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel que advierte a los propietarios de perros para que no orinen en las fachadas de un edificio de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros

La nueva ordenanza que regulará la tenencia de animales de compañía la tipificará como infracción leve, la misma que se aplica a quien no recoge los excrementos

Borja Mallo

Borja Mallo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:16

Quienes salgan a las calles de Vitoria con sus mascotas tendrán que limpiar sus orinas, tal y como ahora están obligados a hacer con la ... retirada de sus excrementos. Se trata de la gran novedad de la nueva Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía que se está tramitando en el Ayuntamiento y que podría ver la luz aproximadamente dentro de un año. En el texto que está confeccionando el Servicio de Salud Pública se recoge dicha obligatoriedad de limpiar la orina de esos compañeros de cuatro patas, bajo pena de multa a quien sea pillado en falta. La sanción estará tipificada como «leve», la menos importante en una escala de tres niveles. Y aunque en el texto todavía no se han fijado las cuantías definitivas, en la normativa actual dichas infracciones son castigadas con «hasta 750 euros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  2. 2 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  6. 6 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  7. 7

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  8. 8

    Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia
  9. 9

    La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros

Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros