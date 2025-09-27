El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plaza del Machete acogió por la tarde un espectáculo con espadas que hizo las delicias de los más pequeños.

La plaza del Machete acogió por la tarde un espectáculo con espadas que hizo las delicias de los más pequeños. Rafa Gutiérrez

Mercado medieval 2025

Vitoria festeja sus orígenes medievales

Multitud de visitantes se deleitan con bufones, juglares y tenderos en una nueva jornada del mercado medieval que seguirá este domingo

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:07

El pasado medieval de Vitoria revive este fin de semana en su Casco Viejo. Allí, en esas calles por las que transitaron hacecientos de ... años y dejaron su impronta reyes como Sancho VI el Sabio de Navarra, Alfonso X el Sabio o los Reyes Católicos se han asentado ahora durante 72 horas caballeros, bufones, juglares, tenderos y saltimbanquis, que han sabido atraer a este particular mercado, que celebra su vigésimo segunda edición, a una buena multitud de vitorianos.

