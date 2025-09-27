Vitoria festeja sus orígenes medievales

El pasado medieval de Vitoria revive este fin de semana en su Casco Viejo. Allí, en esas calles por las que transitaron hacecientos de ... años y dejaron su impronta reyes como Sancho VI el Sabio de Navarra, Alfonso X el Sabio o los Reyes Católicos se han asentado ahora durante 72 horas caballeros, bufones, juglares, tenderos y saltimbanquis, que han sabido atraer a este particular mercado, que celebra su vigésimo segunda edición, a una buena multitud de vitorianos.

Y es que la 'almendra', que echará el cierre a la cita este domingo a las 22.00 horas después de otra jornada repleta de actividades, rebosó este sábado de ambiente, propiciado por el buen tiempo en el que el mercurio se disparó hasta los 26 grados casi veraniegos en las horas centrales.

«Esto es una maravilla. Vale la pena venir. ¡Y hacerlo los tres días! Porque en uno sólo es imposible que te dé tiempo a ver todo si quieres disfrutar de la bonita decoración del barrio, de la comida, de todos los productos artesanales que venden...», aconsejaba Eva Cardona, que disfrutaba a mediodía de un pintxo de chistorra junto a sus hijas. «Yo intento no faltar ningún año», remarcaba.

Había mucho a lo que atender. Porque en los más de 200 tenderetes que se disponían entre la plaza de Santa María, Los Arquillos o la plaza del Machete, entre otros enclaves, podían encontrarse artículos de todo tipo: desde repostería, juguetes de madera para los más 'txikis', cosmética para aliviar con «productos naturales» una buena lista de dolores, así como algunos artesanos que se dedican, de feria en feria, a poner en valor los oficios de antaño como la herrería, la carpintería, la orfebrería o la vidriería.

Entre todos ellos, uno de los que más miradas acaparó fue el del almeriense Alberto Almagro, más conocido como El Pirata Artesano. Con un taller en vivo para demostrar su forma de hacer, enseñó a los espectadores cómo emplea pieles exóticas como la del pitón o el lagarto en riñoneras, libretas y cinturones e ilustró a todos los viandantes con su habilidad para convertir cuernos de vaca o de buey en un aerófono o en un recipiente para beber.

«No se hacen de la misma forma», precisó. «Lo más laborioso es limpiarlos, esterilizarlos... Porque no se cazan, son animal cárnico», subrayó, mientras explicaba cómo lograr un sonido más agudo o grave en función de la masa y el tamaño del cuerno.

«Hagan hoy sus compras», animaban mientras tanto dos alegres pregoneros, que recorrían el Casco Medieval de punta a punta. «En el medievo no se grababan las cosas. Se repetían», justificaron para volver a inaugurar cada poco tiempo la feria, sobre la que los artesanos resaltan de forma positiva que es «una de las más antiguas de España».

Otra de las curiosidades de la misma es que se compone de distintas zonas con la intención de trasladar un mensaje de convivencia entre las culturas cristiana, árabe y judía que, como ocurría en la época, tuvieron su representación en el zoco árabe (en la plaza Euskalduna) en un mercado hebreo (en Santa María) y en otro cristiano (en el resto de zonas).

Por otro lado, entre la Cuesta de San Vicente y la calle Las Escuelas, el producto local también encontró su hueco. La Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval (FEDASOC), integrada en Gasteiz On, instaló 45 puestos con productos 'made in Álava' entre los que destacaron los ofertados por La Casa de los Complementos, Naroa Informática, Garbidogi, Pan Lakua Picasso, Complementos Begoña, Lilrousse, Scimmia, Alai Centro de Día, Txustarra, Bandaliko, Wayaba, La Pepita y Býra, entre otros.

Asimismo, informó la misma entidad, la hostelería del Casco Histórico se sumó al ambiente festivo del mercado con una atractiva oferta gastronómica que hizo las delicias de vitorianos y visitantes. En total, 28 establecimientos, como La Malquerida, la taberna Erkiaga o el restaurante Arkupe ofrecieron medio centenar de propuestas en forma de menús especiales, bocatas, pintxos y tapas para comer sin tener que alejarse del mercado.

Lo cierto es que allí, en cualquier momento, sorprendían por las calles personajes y seres fantásticos, como esos que sacaba a relucir el cuentacuentos de Eulali Moreno. En su caso, sus relatos, que normalmente se centran en instruir sobre la igualdad o en contra del 'bullying' (tiene cuentos publicados como 'La Princesa Valiente' o 'El Principe Lalín Quiere Ser Bailarín'), se centraron esta vez en seres de la mitología vasca como el gigante Tártalo.

«Aunque es conocido por capturar a los humanos para devorarlos yo me centro en su leyenda para trabajar el respeto a animales, montañas... y enseñarles que todos debemos cuidar a nuestra madre tierra», explicó. Sus historias atrajeron a decenas de familias, que como a la de Rodrigo Galdamez, les sirvió para «conocer la cultura». «Nos mudamos desde Chile en verano y nunca habíamos visto nada parecido. Repetiremos porque nos parece muy especial», afirmó.