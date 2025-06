Vitoria, capital del swing con 250 bailarines el primer fin de semana de julio

Ramón Albertus Lunes, 30 de junio 2025, 12:43 Comenta Compartir

Vitorialuce los versos con Poetas en Mayo; se transforma en capital del rock mundial con el Azkena; proyecta los mejores cortos nacionales al aire libre con Korterraza; descubre propuestas únicas de música negra con Aztarna Beltza y dibuja uno de los programas europeos más interesantes con el Festival de Jazz. A esos diferentes ciclos se le ha sumado recientemente Jazz & Swing Jaialdia. Este certamen celebra su segunda edición del 4 al 6 de julio en Vitoria y reúne a 250 lindyhoppers de diferentes puntos de España atraídos por esa especialidad de baile que a finales de la década de 1920 empezó a despuntar en Estados Unidos. Como sedes del programa se encuentra el Palacio Europa, el icónico club Dazz, la discoteca Le Coup o el parque de la Florida, que acogerá una actuación el 5 de julio de Crazy Jazzers Band (12.30-14.15) como parte de una colaboración con el Festival de Jazz.

Entre las citas destacadas de este evento -organizado por la asociación Swingvergüenza- destaca el sábado 5 de julio en el Europa (20.30) el encuentro con pintxopote de bienvenida de Le Dancing Pepa Swing Band e Itziar Yagüe, una de las grandes voces del panorama. También Yagüe, que ha firmado un brillante trabajo de homenaje a Bessie Smith de la mano del pianista donostiarra Paul San Martín, participa en la charla y recital 'Mujeres pioneras del Blues' (Dazz, 6 de julio; 12.00 horas). También La Nouvelle Helmantique Dixieland Band (13.30) saldrá de la plaza de la Virgen Blanca y recorrerá el centro de la ciudad.

Desde la web de la organización cuentan con diferentes opciones para acudir a los eventos de pago como el pase 'Only one party pass' que el viernes tiene un precio de 40 euros para socios y de 45 para no socios. Para los eventos del sábado ese precio es de 55 euros para socios y de cinco euros más para no socios. El programa completo se puede consultar en la web jazzyswing.swingverguenza.com).