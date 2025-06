El gran tributo de Itziar Yagüe a Bessie Smith llega a los festivales Jazz & Swing, Jazzaldia y Arrasate Blues

Ramón Albertus Miércoles, 18 de junio 2025, 16:27 Comenta Compartir

Un registro potentísimo y una de esas voces que es difícil comparar. A ello se le suma una biografía que a día de hoy sigue dejando boquiabierto a muchos. La figura de Bessie Smith, conocida como la 'emperatriz del blues', planea sobre muchos artistas que destacan su influencia. Pero en ocasiones el verdadero (y sincero) reconocimiento no se ha producido. Con el álbum 'Sugar in my bowl. A tribute to Bessie Smith', la artista vitoriana Itziar Yagüe sorprendía en su forma de homenajearla. Con ocho temas- la mitad de ellos registrados en concierto y la mitad en estudio- junto al pianista Paul San Martín que lucen su repertorio como pocas veces se ha visto.

Ahora, ese trabajo se presentará en julio en ocho eventos que aparecen subrayados en la agenda de los aficionados a la música negra. Arranca el sábado 5 de julio en Jazz & Swing Jaialdia en el Palacio Europa (20.30-1.30). Será en el pintxopote de bienvenida del festival, en el que también participarán Le Dancing Pepa Swing Band. Al día siguiente participa en una charla recital en el icónico club Dazz bajo el título 'Mujeres pioneras del blues'.

Ya el próximo 10 de julio actúa en Areatza, dentro del ciclo 'Emakumea eta Lurraldea'. Dos días después, el sábado 12 de julio, presentarán su propuesta en el Arrasate Blues, festival que celebra su séptima edición como una cita cada vez más asentada en el circuito nacional. Además, el fin de semana del 26 y 27 de julio participarán en el prestigioso Jazzaldia de San Sebastián con dos actuaciones.

Este tributo se probó en directo en Vitoria en el marco de la programación de calle del Festival de Jazz hace tres años, con una actuación en la plaza de Los Fueros que tuvo una gran afluencia de público. El calendario incluye paradas en Bergara (18 de julio), Madrid (3 de agosto) y Plentzia (8 de agosto).