Vitoria gana camas para las personas sin hogar en invierno. Jesús Andrade

Vitoria acelera para sumar 24 camas en invierno destinadas a personas sin hogar

La ciudad se refuerza ante la llegada de la ola de frío polar con 159 plazas disponibles para las noches con temperaturas bajo cero

B. Mallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

La llegada del frío intenso afecta a todos los vecinos de Vitoria, pero olas polares como la que afronta la ciudad hacen una especial mella ... entre quienes no tienen un techo bajo el que cobijarse. Por ello, el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo muy importante para incrementar de manera considerable el número de camas para poner a disposición de las personas sin hogar en las noches más gélidas. Las plazas ascenderán a 159 en cuanto se pongan a punto las nuevas 24 provisionales que se van a emplazar en un antiguo centro de preescolar de Zaramaga. Una puesta a punto que se está rematando en estos momentos con el objetivo de tenerlas disponibles justo a tiempo para este primer episodio de temperaturas heladoras.Para esta misma noche se espera que se produzca esa primera bajada de los termómetros por debajo de los cero grados en la capital alavesa, en la que también aparecerá la nieve.

