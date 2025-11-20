Vitoria acelera para sumar 24 camas en invierno destinadas a personas sin hogar

La llegada del frío intenso afecta a todos los vecinos de Vitoria, pero olas polares como la que afronta la ciudad hacen una especial mella ... entre quienes no tienen un techo bajo el que cobijarse. Por ello, el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo muy importante para incrementar de manera considerable el número de camas para poner a disposición de las personas sin hogar en las noches más gélidas. Las plazas ascenderán a 159 en cuanto se pongan a punto las nuevas 24 provisionales que se van a emplazar en un antiguo centro de preescolar de Zaramaga. Una puesta a punto que se está rematando en estos momentos con el objetivo de tenerlas disponibles justo a tiempo para este primer episodio de temperaturas heladoras.Para esta misma noche se espera que se produzca esa primera bajada de los termómetros por debajo de los cero grados en la capital alavesa, en la que también aparecerá la nieve.

Este nuevo servicio en Zaramaga se está adecuando de urgencia y con un equipamiento básico y provisional. Y, además de la adecuación que se está llevando a cabo, también requiere de la contratación de nuevo personal especializado para atender a las personas sin techo que acudan a dormir en cuanto se ponga en funcionamiento. Además, el objetivo del Departamento de Políticas Sociales que encabeza Lucho Royero (PNV) es que dentro de un año pase a ser un recurso de emergencias fijo, al que se destinarán 755.000 euros.

CRECIMIENTO En la campaña invernal la disponibilidad para pasar las noches a cubierto del frío crece casi un 70%

Este espacio para las noches de más frío se añade a la dotación de 40 camas adicionales que el Ayuntamiento ha distribuido entre el Centro municipal de acogida social (CMAS), el Aterpe y el comedor social de Los Arquillos. Bajo el programa denominado 'puertas abiertas', estas plazas se pueden ocupar en aquellas noches en las que el termómetro se pone en negativo o en aquellas en la que se encuentre en positivo pero haya nieve en las calles de la ciudad.

Con la suma de estos dos servicios, el Consistorio incrementará este invierno en un total de 62 plazas las que ofrece habitualmente en sus recursos para atender por las noches a las personas sin hogar que así lo deseen y se acojan además a las normas de funcionamiento de estos recursos. Un crecimiento que roza el 70% para hacer frente a las madrugadas más frías del año.

'PUERTAS ABIERTAS' Serán 64 camas extra que estarán disponibles en las noches con temperaturas bajo cero o con nevadas

Porque estas camas vienen a añadirse a las que ya funcionan regularmente en espacios como el CMAS y el Aterpe. El primer espacio, ubicado en la avenida del Mediterráneo, ofrece de manera permanente 65 plazas para las personas con menos recursos. Por su parte, el segundo, que se encuentra en la plaza de Villasuso, oferta otras 30.

Más allá de ser lugares donde pasar las noches a cubierto, estos equipamientos ofrecen un equipo de profesionales que trabajan con las personas para ayudarles a que encuentren una vivienda y también acompañar en otros aspectos de la vida, como son el bienestar personal, la salud, la formación, el empleo o la situación jurídico-documental.