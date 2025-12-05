El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
I. Cerrajería
Humor

La viñeta de Cerrajería sobre las obras para mitigar el ruido en viviendas y edificios junto al aeropuerto de Vitoria

Iñaki Cerrajería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

MÁS INFORMACIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  2. 2

    Iñigo Etxezarreta (ETS) dedica una emotiva canción a su hermano fallecido: «Quizá es la más dura que he escrito nunca»
  3. 3

    Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para%u2006acabar con los atascos de tráfico en la fábrica
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  7. 7

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  8. 8

    ¿Es constitucional la ley que regula el uso del euskera en la Administración vasca?
  9. 9 Vino, teatro y mucho humor para este puente festivo en Vitoria
  10. 10

    Pradales, ante la escalada de ataques contra el PP y Andueza: «Son inaceptables en una democracia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La viñeta de Cerrajería sobre las obras para mitigar el ruido en viviendas y edificios junto al aeropuerto de Vitoria

La viñeta de Cerrajería sobre las obras para mitigar el ruido en viviendas y edificios junto al aeropuerto de Vitoria