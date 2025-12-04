Aena costea obras para mitigar el ruido en 40 viviendas y edificios junto al aeropuerto de Vitoria 11 ya tienen finalizados los trabajos y los otros 29 acaban de recibir la aprobación por parte del gestor aeroportuario

Inmuebles y monumentos emplazados en el entorno del aeropuerto de Vitoria se someten a obras de insonorización para mitigar el ruido que provocan los aviones. Se trata de trabajos enmarcados en el Plan de Aislamiento Acústico de Aena para Foronda, que sigue dando pasos. El gestor aeroportuario acaba de aprobar estas mismas actuaciones para otras 28 viviendas y una ermita. De ello se ha informado este jueves a la Comisión de Seguimiento Ambiental de la infraestructura alavesa, en su cuarta reunión. Con esto, ya son un total de 40 las casas que ya se han insonorizado o están en fase de ejecución de las labores.

Para llevar a cabo estas mejoras -fundamentalmente se trata de tareas para reforzar ventanas- el ente público-privado ha promovido un procedimiento público de contratación. Además, se ha informado a la citada Comisión sobre la inclusión de una nueva vivienda en el plan, una vez que sus propietarios han acreditado el cumplimiento de las condiciones previstas para ello. No obstante, todavía existen 23 viviendas con derecho a solicitar la realización de actuaciones de insonorización para las que sus titulares aún no lo han ejercido. En total, el censo actual de casas con derecho a reclamar esas obras asciende a 81.

En este último encuentro de la Comisión de Seguimiento, que ha quedado emplazada en celebrar una nueva reunión tan pronto como se produzcan progresos en lo que a la ejecución del plan se refiere, han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Gobierno vasco, los ayuntamientos de Vitoria, Iruña de Oca y Zigoitia, así como de Aena.

Para cualquier consulta en relación con la ejecución de este plan, se ha recordado que los vecinos pueden ponerse en contacto con la Oficina de Planes de Aislamiento Acústico a través de su correo electrónico oficina.paa@ineco.com o el número de teléfono 91 590 31 70. El conjunto de las actuaciones informadas «pone de manifiesto la apuesta de Aena por minimizar el impacto acústico que, derivado de la actividad de este aeropuerto, se puede producir en su entorno», destaca la compañía pública.

Este programa para promover el aislamiento acústico de viviendas y edificaciones se remonta a 2021, a raíz de la aprobación del horario operativo H-24 en la instalación alavesa. De acuerdo al dictamen que emitió entonces el Ministerio, «el incremento de la contaminación acústica» es el «principal impacto ambiental derivado» de esa ampliación horaria. Para prevenir y reducir ese ruido, Aena ejecuta obras en viviendas y edificaciones de usos sensibles (docente, sanitario y cultural que requieran especial protección) del entorno de Foronda, que a menos de un kilómetro tiene nueve concejos: Antezana, Aránguiz, Asteguieta, Estarrona, Foronda, Guereña, Legarda, Lopidana y Mendiguren.