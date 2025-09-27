El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
I. Cerrajería
Humor

La viñeta de Cerrajería sobre el Mercado Medieval de Vitoria

Iñaki Cerrajería

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:05

MÁS INFORMACIÓN

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Iban semidesnudas por el pueblo»
  2. 2

    Desconocidos asaltan en Vitoria a cinco ancianos en cuatro días cuando entraban a sus portales
  3. 3

    «Iban semidesnudas por el pueblo»
  4. 4

    La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia
  5. 5

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  6. 6

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  7. 7

    El PNV impone a un jefe de la Ertzaintza para dirigir la Policía Local de Vitoria
  8. 8

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  9. 9

    La FIFA sanciona a Facundo Garcés con un año sin jugar por usar «documentación manipulada» de Malasia
  10. 10

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La viñeta de Cerrajería sobre el Mercado Medieval de Vitoria

La viñeta de Cerrajería sobre el Mercado Medieval de Vitoria