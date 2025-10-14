El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una imagen anterior de la calle Paula Montal ajena al atropello. Blanca Castillo

Vecinos de Sansomendi piden reforzar la seguridad de la calle Paula Montal tras un último atropello grave

Una mujer de 85 años tuvo que ser trasladada al hospital de Txagorritxu tras el accidente mientras que la Policía Local investiga al conductor por un posible delito de lesiones por imprudencia

E. J.

Martes, 14 de octubre 2025, 13:29

Comenta

Vecinos de Sansomendi han vuelto a reclamar este martes al Ayuntamiento de Vitoria más medidas de seguridad en la calle Paula Montal. Esa reivindicación, ... que para los residentes de la zona es una prioridad desde que en 2023 un niño de cinco años sufriera un accidente, ha vuelto a salir a la luz en esta ocasión tras un atropello grave producido este lunes por la noche en el número 18 de esa vía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  4. 4 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  5. 5 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  6. 6

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  7. 7

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vecinos de Sansomendi piden reforzar la seguridad de la calle Paula Montal tras un último atropello grave

Vecinos de Sansomendi piden reforzar la seguridad de la calle Paula Montal tras un último atropello grave