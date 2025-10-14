Vecinos de Sansomendi piden reforzar la seguridad de la calle Paula Montal tras un último atropello grave

Vecinos de Sansomendi han vuelto a reclamar este martes al Ayuntamiento de Vitoria más medidas de seguridad en la calle Paula Montal. Esa reivindicación, ... que para los residentes de la zona es una prioridad desde que en 2023 un niño de cinco años sufriera un accidente, ha vuelto a salir a la luz en esta ocasión tras un atropello grave producido este lunes por la noche en el número 18 de esa vía.

Según refleja el último parte de actuaciones de la Policía Local, el suceso tuvo lugar pasadas las nueve y media de la noche y ocasionó que una mujer de 85 años tuviera que ser trasladada al hospital de Txagorritxu tras ser herida de gravedad. Según informan fuentes de la asociación Kaleartean, la víctima sigue ingresada. La Guardia Urbana, por su parte, investiga al conductor del turismo, de 55 años, por un posible delito de lesiones por imprudencia, informan portavoces municipales del departamento de Seguridad.

Durante estos dos últimos años, el Gobierno local ha mantenido distintas conversaciones con la asociación residencial para acordar un calmado de tráfico que convenciera a las dos partes. El pasado mes de abril se decidió, finalmente, estrechar el carril a la altura del paso de peatones, frente a la haurreskola. Con todo, los vecinos insisten en que esta actuación es «insuficiente» y piden al Consistorio que realice nuevas mediciones sobre el paso de vehículos y de la velocidad a la que circulan en toda la calle para valorar la colocación de nuevos elementos.