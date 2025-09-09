Vecinos de Aretxabaleta piden al Ayuntamiento de Vitoria más seguridad tras sufrir un nuevo robo en sus garajes

R. C. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Vecinos del barrio de Aretxabaleta-Goikolarra solicitan «más seguridad» al Ayuntamiento de Vitoria y al Departamento vasco de Seguridad tras sufrir una nueva noche de robos en los garajes comunitarios de la calle Asparrena. A lo largo del verano, en este nuevo barrio ha padecido incidentes similares.

«Tienen que tomar medidas en esta zona, ya ha habido varios sustos por parte de individuos que se han metido a robar a garajes y casas», denuncia una residente de la calle Asparrena. «Cómo está la cosa. Da miedo que te entren hasta los garajes cuando es una urbanización vallada», explica otro habitante.

Las víctimas alertaron a la Policía Local, que envió a varios patrulleros y, con posterioridad, a efectivos de la Unidad de Investigación. Se trata de un área caliente. «En agosto intentaron entrar a mi casa, forzaron la cerradura con herramientas especializadas, pero menos mal que saltó la alarma y se marcharon», revela un vecino de la calle Erentxun. «La semana pasada hubo un intento de okupar una casa en los edificios de Bustaldea y que fue impedido por policías locales», aseguran otros residentes del barrio.