El Valle Salado ya ha recuperado la zona este durante la primera fase del proyecto. Blanca Castillo

El Valle Salado de Añana trabaja en recuperar su ecosistema primigenio

La Fundación Valle Salado destina 180.000 euros a la fase dos de un proyecto de mejora de los hábitats de la zona

Ania Ibañez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:08

Salinas de Añana sigue recuperando su valle. Esta vez lo hace con un proyecto que pretende eliminar toda la vegetación arbórea y arbustiva que ha ... invadido las zonas altas del valle para impulsar una flora y fauna exclusiva del ambiente salino. Es decir, el de sus orígenes. Para ello la Fundación Valle Salado de Añana saca a concurso la segunda fase del proyecto de recuperación y mejora de los hábitats, con un presupuesto de 180.176 euros.

