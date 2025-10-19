Valdegovía celebra la feria del tubérculo más alavés

«Mantener a oscuras y abierto». Esa era la coletilla con la que Nerea Urtaran solía aconsejar a los clientes después de despachar un saco. ... Y otro; y otro más... Así transcurría la mañana de este domingo para esta productora alavesa en la Feria de la Patata de Álava, celebrada en Valdegovía, que cuenta con la colaboración de EL CORREO.

A pocos metros, Pilar Bardesi, otra vendedora habitual, atendía con buena mano a quienes se acercaban a por kilos de Kennebec. «¿Para qué las queremos? Para absolutamente todo», respondía una familia que había aparcado el coche cerca para cargar en el maletero eso 25 kilos adquiridos por 15 euros. «Bajamos 4.000 kilos y todavía queda algo», explicaba Bardesi, del concejo de Tobillas. «Trabajamos también el cereal, pero la patata da más trabajo», añadía sin dejar de sonreír. «Al estar recién cogida, aguanta bien si la guardas a oscuras», comentaba sobre un producto que sigue siendo emblema de los alaveses.

A las varias toneladas de patata vendidas –agria, Kennebec y Monalisa– se sumaron las que se sirvieron asadas, en pintxos, durante una cita que celebraba nada menos que su 32º edición. «Es verdad que cada vez somos menos», lamentaba Nerea, productora de Corro. El precio del saco de 25 kilos ha bajado de 18 a 15 euros. «Cuesta encontrar relevo porque es un cultivo que exige estar muy pendiente», reconocía Nerea, también dedicada al campo de «toda la vida», algo que compagina con la gestión de un alojamiento rural.

No ha sido un gran año para el campo alavés. Jon Legorguru, técnico de campo de Udapa –cooperativa que agrupa más de 60 hectáreas–, explica que la producción ha caído alrededor de un 15% respecto a otros años, debido a las lluvias de primavera y las altas temperaturas del verano. La media de la cooperativa se sitúa en 38 toneladas por hectárea. Una de las novedades previstas tiene que ver con las variedades. «Empezaremos a producir la 'Edurne' con la idea de tenerla lista hacia septiembre del próximo año», avanza Legorguru.

La variedad Beltza

En uno de los puestos informativos, Amaia Ortiz, jefa del departamento de producción y protección vegetal de Neiker, atendía a los curiosos que preguntaban por las variedades. «A menudo se desconoce», contaba esta 'médica' de las plantas antes de ser preguntada por la patata de color oscuro, conocida como Beltza. «Las patatas, originarias de Sudamérica, eran de colores fuertes y formas raras. Cuando llegaron a Europa, los europeos pensaron que eran venenosas», explicaba.

«Lo que hemos hecho es recuperar variedades antiguas, cruzarlas con las europeas y obtener variedades como ésta, con más antioxidantes y valor nutritivo», decía. ¿Y a qué sabe 'Beltza', se diferencia? «No, sabe a patata», contaba en una animada feria que ha contado con puestos de talos, talleres de fieltrado, una exhibición de deporte rural vasco y un homenaje a Gloria Andrés, farmaceútica de Villanueva de Valdegovía.